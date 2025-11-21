Martínez también cuestiona decisiones judiciales: "La infalibilidad, ni para el Papa"

El secretario regional del PSOE, Carlos Martínez, ha participado este viernes en la IV Escuela de Gobierno del PSOE que se ha celebrado en Salamanca, donde ha puesto en tela de juicio algunas decisiones judiciales que se han producido en los últimos días.

"Se puede creer en el Estado de Derecho y en la división de poderes pero también se puede cuestionar y criticar que la infalibilidad, ni para el Papa", decía Martínez, mientras hablaba de la tragedia que ha salpicado a la minería con dos muertos en Cangas de Narcea (Asturias) uno de ellos de Villablino (León) y aludía la reciente sentencia del Juzgado de lo Penal Número 2 de León, que ha absuelto a los 16 empresarios mineros acusados de delitos de homicidio por imprudencia por los seis fallecimientos del Pozo Emilio del Valle de Pola de Gordón (León) en 2013.

El tribunal considera en su sentencia que no hay prueba que permita acreditar que el accidente ocurriera como consecuencia de una conducta dolosa o imprudente por parte de los encausados que hubiera puesto en peligro la vida de los trabajadores.

Matrtínez llamaba a seguir peleando contra las desigualdades y a estar al lado de los que sufren desigualdades, también las víctimas de la justicia, y destacaba que el buen gobierno se sustenta en valores y aseguraba que no se puede entender un buen gobierno sin la empatía hacia quienes están sufriendo la desigualdad.

Una frase con la que el líder socialista defiende cuestionar decisiones judiciales, que se puede extrapolar también a la sentencia judicial del Tribunal Supremo al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, a quien el Alto Tribunal ha condenado por revelación de secretos a dos años de inhabilitación además de indemnizar a Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con diez mil euros, ya que Martínez hacía referencia a algunas sentencias producidas en los últimos días.

Presupuestos

Por otro lado, calificaba proyecto de presupuestos de la Junta tumbado en las Cortes de Castilla y León de “bares, bañeras y platos de ducha” y sugería alentando a la militancia socialista, que Mañueco debe descansar "de una vez por todas”, porque es un "cadáver político”.

Martínez expuso ante los suyos su modelo social y territorial para Castilla y León, con nuevos criterios de financiación para la prestación de los servicios públicos. “Tenemos que creer en nuestra Comunidad. El futuro de nuestro municipio pasa por entender el proyecto colectivo. Y eso no se hace en un tuit, sino mediante la legislación y las políticas públicas vía presupuestos”, decía.

En una mesa moderada por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, Martínez afeaba a Mañueco que se quede “de brazos cruzados” a la hora de reivindicar financiación. “En Castilla y León lo que escucho son posicionamientos sumisos cuando el PP es quien gobierna en España y ‘antitodos’ cuando es el PSOE quien lo hace", afirmaba.

El líder socialista, además, denunciaba que el PP planifica con cálculo electoral para tapar la corrupción sistémica que hay aquí o sacar la liebre de trapo para que el escudo mediático no hable de ello.

Martínez apelaba a la necesidad de generar un cambio en el modelo social y territorial en la comunidad. "No solo vamos a vivir de vías férreas ni de autovías. Hay que conectar las provincias y, a su vez, las cabeceras de comarca para prestar los servicios", afirmaba.

Finalmente, defendía que su idea es “escalar" lo que están haciendo los alcaldes socialistas en sus municipios” porque, según decía, “creen y quieren aferrarse al hilo de esperanza”.