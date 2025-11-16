Agredido un hombre con un arma blanca en Valladolid

Un hombre de 41 años tuvo que ser atendido esta madrugada por facultativos sanitarios de Sacyl tras recibir varios cortes en la cara, producidos en una agresión con un arma blanca que se registró a la altura del número 48 del Paseo de Zorrilla de Valladolid, según confirmaron a Ical fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León 112.

El suceso se produjo en torno a las 5.24 horas de la madrugada, cuando los agentes del Cuerpo Nacional de Policía trasladaron el aviso al servicio de Emergencias, que comunicó la alerta al los facultativos sanitarios, que tras atender a la víctima le trasladaron al Hospital Clínico de la ciudad.

Además, cuatro vehículos se vieron implicados en una colisión por alcance en la avenida de Salamanca de Valladolid, a la altura del puente Colgante, lo que dejó además dos heridos, un varón de 52 años y un joven de 28. El siniestro tuvo lugar a las 04.49 horas de este domingo, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El alertante solicitó asistencia para un varón de 52 años con dolor de cuello, y un herido de 28 años con dolor de mano y cara por el impacto del airbag. Por ello, el 1-1-2 avisó a la Policía Municipal, a la Policía Nacional y Emergencias sanitarias-Sacyl que envió recursos al lugar. También se solicitó la intervención de los Bomberos de Valladolid por los líquidos que vertían los vehículos, los restos y el humo.