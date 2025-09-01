El alcalde de Ponferrada expulsa a la portavoz de Vox del pleno por llamar "sinvergüenzas" a los concejales del equipo de Gobierno

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, expulsó de la sesión plenaria a la portavoz de Vox, Patricia González, después de que ésta llamase “sinvergüenzas” a los concejales del equipo de Gobierno después de recriminar sus “excesivos gastos” en actividades del área de interculturalidad.

Fue durante el debate del punto número cuatro, una modificación del presupuesto, donde González afirmó que el PP hace una gestión “nefasta”. “En el último trimestre se han gastado más de un millón de euros en contratos menores, y les traigo algunos ejemplos: paella evento día de las mujeres interculturalidad, hinchables evento día de las madres interculturalidad, alquiler de sillas interculturalidad…si se gastan esto en contratos menores es normal que luego dejen a gente totalmente desatendidas”, dijo.

“Para nosotros hay personas intocables, y son las personas mayores, que deberían serlo para todos. Hay gente que viven solas, a las que se les había presentado un proyecto de soledad no deseada y ustedes pretende retirarles todo el dinero. Cuando hay políticos que hacen esto, desde luego es indecente. Querer abandonar a la gente mayor es de ser unos auténticos sinvergüenzas”, añadió.

Fue en ese momento cuando el regidor llamó al orden a la portavoz de Vox para que retirase ese insulto, bajo amenaza de expulsión. González continuó su discurso sin retirar sus declaraciones, por lo que finalmente Morala procedió a expulsarla del plenario. Su compañero Gerardo González mostró su disconformidad ante este hecho, dado que no considera que llamar “sinvergüenzas” fuera tan grave.