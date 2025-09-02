Acceso

Triple puerta grande por San Antolín en la soberbia reaparición de Roca Rey en Palencia

Campos Góticos despide la feria taurina con la ya tradicional goyesca

Corrida Goyesca con toros de Juan Manuel Criado para los diestros:(IaD)Tomás Rufo, Talavante y Roca Rey, en la imagen salen a hombros de la plaza
Y reapareció por la puerta grande en San Antolín. Roca Rey cortó cuatro orejas y salió a hombros, junto a Talavante y Tomás Rufo (dos orejas en cada caso), tras dejarse gustar con el público de Campos Góticos.

El patrón de Palencia y su goyesca secundó prácticamente un lleno total ante unos astados correctos de Juan Manuel Criado, previos al himno de España y el de Palencia.

El 'rey' arrancó a un público palentino torero y festivo con una lidia en el medio del ruedo para dominar a unos morlacos que se postraron ante el peruano, quien volvió a los focos después de la lesión sufrida en Bilbao el pasado 21 de agosto, cuando un toro le pisó al irse a porta gayola.

Se hizo de rogar, pero Talavante triunfó. Tras el poco genio del primer morlaco, que no dio opciones y un segundo ('Churumbel'), devuelto a toriles por 'Brasuco', el diestro tomó la templanza como aliado y cerró una faena con esmero y apurada hasta el final. Dos orejas para el matador.

Paso a paso y pase a pase. Tomás Rufo se marchó con dos orejas de la capital palentina. Arriesgó y gustó desde el principio, quién moderó, con poderío torero, la bravura de unos toros pobres que cerraron la feria de San Antolín.

