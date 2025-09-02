Triple puerta grande por San Antolín en la soberbia reaparición de Roca Rey en Palencia

Y reapareció por la puerta grande en San Antolín. Roca Rey cortó cuatro orejas y salió a hombros, junto a Talavante y Tomás Rufo (dos orejas en cada caso), tras dejarse gustar con el público de Campos Góticos.

El patrón de Palencia y su goyesca secundó prácticamente un lleno total ante unos astados correctos de Juan Manuel Criado, previos al himno de España y el de Palencia.

El 'rey' arrancó a un público palentino torero y festivo con una lidia en el medio del ruedo para dominar a unos morlacos que se postraron ante el peruano, quien volvió a los focos después de la lesión sufrida en Bilbao el pasado 21 de agosto, cuando un toro le pisó al irse a porta gayola.

Se hizo de rogar, pero Talavante triunfó. Tras el poco genio del primer morlaco, que no dio opciones y un segundo ('Churumbel'), devuelto a toriles por 'Brasuco', el diestro tomó la templanza como aliado y cerró una faena con esmero y apurada hasta el final. Dos orejas para el matador.

Paso a paso y pase a pase. Tomás Rufo se marchó con dos orejas de la capital palentina. Arriesgó y gustó desde el principio, quién moderó, con poderío torero, la bravura de unos toros pobres que cerraron la feria de San Antolín.