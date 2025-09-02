Seis heridos tras caer un forjado de cuatro metros en Sotillo de la Adrada (Ávila)

Seis personas resultaron heridas tras caer un forjado de varios metros en Sotillo de la Adrada, en Ávila.

A las 15.40 horas se recibió aviso de un accidente en la calle Dehesa a la altura del 91. Se indica que ha ocurrido un accidente laboral y que hay varios heridos.

Informan que un forjado ha caído de “tres o cuatro” metros y que ha dado a varias personas al caer. Avisados desde la Sala del 1-1-2 Policía Local, Guardia Civil, Sacyl, se atiende a seis heridos primero en el Centro de Salud, y acto seguido son trasladados al Hospital de Ávila.

Los heridos son todos varones de 22, 31, 36, 43, 46 y 37.