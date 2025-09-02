El Bono Infantil llegará a más de 27.300 familias de Castilla y León

Ya son más de 27.300 las familias de Castilla y León que han solicitado el Bono Infantil. Una ayuda de 200 euros puesta en marcha por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, con el objeto de facilitar la conciliación con actividades extraescolares.

«Es uno de los principales objetivos que tenemos dentro del Gobierno de la Junta de Castilla y León, incorporando nuevos recursos dentro de lo que son los servicios sociales para facilitar el día a día de las familias de Castilla y León», señalaba la vicepresidenta y consejera, Isabel Blanco, durante una visita al centro Mediacyl en Burgos.

Para poder solicitar dicha ayuda, ambos progenitores deben estar trabajando y contar con unos ingresos menores de 55.000 euros entre ambos, acabando el plazo el próximo 15 de septiembre, motivo por el cual, Blanco ha animado a aquellas familias que aún no lo han hecho a cursar la solicitud. El presupuesto para esta iniciativa alcanza los 16 millones de euros, pudiendo ser ampliados si la demanda es mayor.

Además, la vicepresidenta ha anunciado que la Junta tiene intención de ampliar los centros Mediacyl en Castilla y León «si lo ve necesario y según se vaya consolidando el servicio y en función de la demanda, existiendo en la actualidad una quincena.

En los primeros siete meses del presente año se han atenido a un total de 569 familias en Castilla y León y el objetivo principal «es la mediación, ayudar a las familias en su día a día a resolver diferentes situaciones de conflictos que se puedan producir en el sentido amplio de familia y en el sentido amplio de conflicto». Las principales actuaciones tienen que ver con temas vinculados con los horarios, temas de redes sociales y móviles o la incomprensión mutua entre unos y otros.

Igualmente, la consejera indicó que se atienden también «casos de familias extensa para ayudarlas con temas de herencias o cuando una persona tiene que hacerse cargo de una persona mayor dependiente, para ayudarla a afrontar esa situación».

Un servicio amplio, que cuenta con equipos multidisciplinares con psicólogos, trabajadores sociales, mediadores o asistencia jurídica, entre otros.

Blanco también citó otro de los servicios que ofrece Mediacyl, como es la escuela de familias. Se trata de un espacio formativo de contenido pedagógico y preventivo dirigido al conjunto de las familias de

Castilla y León, donde se imparten cursos, talleres o charlas relativos a los temas más demandados por las familias con el objetivo de facilitar la comunicación y prevenir posibles conflictos y situaciones problemáticas.