Durante este miércoles 19 de noviembre, se espera la entrada de una borrasca ártica que producirá nevadas en el norte de la Comunidad en los próximos días, viéndose afectadas principalmente la Cordillera Cantábrica y el Sistema Ibérico, además de la meseta de Burgos.

A partir de esta tarde, la cota de nieve se situará en torno a los 1.000 metros, descendiendo por debajo de los 600 metros a medida que el frente se adentra en la Comunidad, llegando a dejar acumulaciones importantes principalmente en la zona de la Cordillera Cantábrica.

Esta situación se mantendrá a lo largo de los próximos días, siendo la noche del jueves al viernes la más intensa del episodio. El sábado se espera un nuevo frente frío que entrará por el noroeste de la Comunidad dejando nuevas precipitaciones en forma de nieve en el norte de Castilla y León, principalmente en la provincia de León.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias recuerda:

-Las medidas de prevención ayudan a reducir el daño que puede derivarse de los desastres.

-En caso de emergencia, conocer algunas pautas de autoprotección, ayuda a tomar decisiones que pueden favorecer tanto su seguridad como la de los demás.

Recomendaciones de la Agencia de Protección Civil y Emergencias

-Se debe prestar atención a las fuentes de información oficiales meteorológicas y de protección civil, así como a los medios de comunicación para conocer la evolución del episodio.

-En caso de salida al exterior, adecuar la indumentaria con prendas ligeras y cálidas superpuestas, evitando prendas ajustadas, para favorecer que el aire circule y actúe como aislante. Proteja rostro, cabeza y manos. Modere la actividad deportiva intensa en exterior.

-Si se prevén traslados por carretera, procure no ir solo, además de proveerse de un equipamiento adecuado del vehículo, como cadenas, pala, cuerda, linterna, ropa de abrigo, manta y alimentos calóricos. Inicie viaje con el depósito lleno, y revisando previamente el estado de frenos, neumáticos, nivel de líquido anticongelante y sistemas de alumbrado.

-En caso de que deba permanecer en el interior del vehículo, mantenga el coche en marcha con calefacción puesta y abra un poco la ventanilla para evitar con la circulación del aire, posibles intoxicaciones. El tubo de escape debe permanecer libre de nieve.

-La conducción con presencia de nieve se ha de realizar de forma suave y a una marcha reducida, sin cambios bruscos de dirección y evitando pisar el freno.

-Manténgase informado del estado de las carreteras por las fuentes oficiales de protección civil y tráfico.