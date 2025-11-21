Uno de los dos mineros muertos en el accidente de Cangas del Narcea es vecino de Villablino (León)

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha informado este viernes por la tarde, durante el acto organizado por su partido en Salamanca, de que uno de los dos mineros fallecidos en el accidente de Cangas del Narcea es vecino del municipio leonés de Villablino.

Martínez ha explicado que el presidente de Asturias, Adrián Barbón, que iba a participar en la misma mesa de debate que él, ha tenido que desplazarse desde Salamanca a Cangas del Narcea para estar "a pie de mina" y para "estar con su gente".

El dirigente socialista ha elogiado los "valores" que han llevado a Barbón a anteponer la "empatía de quien está sufriendo": "Hoy nos han vuelto a dar un golpe, una vez más la minería, ese trabajo duro y difícil", ha lamentado.

El accidente, por causas que aún se desconocen, se ha producido este viernes por la tarde en una de las galerías situada a casi dos kilómetros de la entrada, y en principio dejó al menos a tres trabajadores atrapados.

El cuerpo sin vida de uno de ellos ha sido rescatado a última hora de esta tarde y es vecino de Villablino (León), municipio situado a menos de cincuenta kilómetros de Cangas del Narcea (Asturias).

Este accidente se produce después de que el pasado 31 de marzo perdieran la vida cinco mineros, todos ellos leoneses, por una explosión de gas grisú en una mina de Cerredo, en el concejo de Degaña, también en el suroccidente asturiano. E