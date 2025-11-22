Ávila prepara ya el 575 aniversario del nacimiento de la reina Isabel la Católica

Ávila "calienta motores" para conmemorar durante el próximo año el 575 aniversario del nacimiento de la reina Isabel la Católica (1451-1504) en la localidad abulense de Madrigal de la Altas Torres, que este sábado ha acogido la Asamblea General de la Institución Gran Duque de Alba (IGDA), de la Diputación.

En este marco, Carlos García, presidente de la Diputación abulense, de la que depende la IGDA, ha comentado a los periodistas que este acto sirve para "calentar los motores necesarios" para esa efeméride. En el mismo sentido, el alcalde de la villa madrigaleña, Jesús del Campo, se ha referido a 2026 como "un año fundamental para la provincia, para Castilla y León y para España", ante esta conmemoración.

Durante el acto celebrado en el Real Hospital, la Institución Gran Duque de Alba ha recibido a diez nuevos miembros: seis de número, tres colaboradores y una en su condición de miembro de honor.

Se trata de la catedrática de Geología de la UCM, Ana María Alonso Zarza, que ya recibió la insignia de oro y el diploma en la entrega del II Premio de las Ciencias Arturo Duperier en la ceremonia del 30 de octubre.

Esta asamblea general de la IGDA se ha celebrado por tercera vez en Madrigal de las Altas Torres, después de la que tuvo lugar el 28 de diciembre de 1991, con motivo del IV Centenario de la muerte de fray Luis de León, y la desarrollada el 27 de noviembre de 2004, para conmemorar la muerte de la reina Isabel I de Castilla, el 26 de noviembre de 1504 en Medina del Campo (Valladolid), informa Efe.