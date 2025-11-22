Más de 300 niños disfrutan del Circo de los Derechos en Villamuriel (Palencia)

Más de 300 niños y adolescentes disfrutaron en la localidad palentina de Villamuriel del Cerrato del Circo de los Derechos, una actividad reivindicativa de la Federación de Centros Juveniles de Castilla y León y el Consejo de la Juventud de Castilla y León para conmemorar la Declaración Universal de los Derechos del Niño.

Una jornada lúdica con juegos, diversión, reencuentros y convivencia, en torno a los derechos de la infancia, con la presencia de niños de la Federación de Centros Juveniles Don Bosco y Scouts Castilla y León-MSC. De esta manera, Villamuriel recogió el testigo de Salamanca como ciudad anfitriona de la edición de 2024, al ser una actividad consolidada, que sirve para recordar la situación de miles de niños que sufren la crueldad de los conflictos bélicos y defender los derechos de la educación, la sanidad y la protección, bajo el lema con ‘Comprométete con sus derechos’.

Entre los asistentes a la jornada estuvieron la directora general del Instituto de la Juventud de la Junta, Estela López; la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, y la presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León, Sandra Ámez.