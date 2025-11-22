Almanza (León) adelanta la Navidad con el encendido de 120.000 luces, una galleta de jengibre gigante y personajes de cuento

La localidad leonesa de Almanza encendió las más de 120.000 luces que componen el alumbrado navideño de este año de la única localidad de toda la Comunidad reconocida por ‘Christmas Cities Network’ como ‘Pueblo Europeo de la Navidad’, que se puede visitar hasta el 11 de enero.

El pequeño municipio de 600 habitantes se convierte en el primero de la provincia en poner en marcha su alumbrado navideño, complementado con otras actividades, más de una docena de puestos de un mercadillo en el que se pueden comprar juguetes, dulces y todo tipo de objetos, una ‘foodtruck’ de hamburguesas y puestos de chocolate con churros, castañas y palomitas.

Encendido del alumbrado navideño de Almanza Ical Ical

El pistoletazo de salida contó con la animación musical de los villancicos, la actuación de un pianista, la visita de Papá Noel y algunos personajes de cuento conocidos.

Entre las decenas de figuras luminosas de tamaño XXL que exhibe Almanza se encuentran el Grinch, elfos, muñecos de nieve, regalos y, como una de las principales novedades de este año, una galleta gigante de jengibre, de cinco metros de altura, la más alta de Europa, además de un montaje del portal de Belén y de los Reyes de más de 50 metros.

El alcalde de Almanza, Javier Santiago, antes del encendido Ical Ical

El alcalde, Javier Santiago, espera la visita de miles de personas, principalmente público familiar, en el que supone un destacado momento turístico para el entorno y del que considera que todos los leoneses ya se sienten algo partícipes. “Intentamos crear una Navidad entrañable y mágica”, declaró a Ical, antes de animar a público de cualquier lugar a visitar la localidad.