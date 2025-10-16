El Ayuntamiento de Valladolid lanza una encuesta ciudadana sobre accesibilidad en su camino hacia una ciudad más inclusiva

El Ayuntamiento de Valladolid ha lanzado una encuesta municipal sobre accesibilidad, una iniciativa impulsada en el marco del III Plan Municipal de Accesibilidad 2025–2028, cuyo objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades y la plena inclusión de las personas con discapacidad en la vida urbana.

Para ello, la consulta pública, abierta desde hoy hasta el 15 de noviembre a través de la página web municipal, busca conocer de primera mano la experiencia de las personas con discapacidad en la ciudad, identificando los principales obstáculos, barreras y áreas de mejora en los entornos urbanos, edificios públicos, transporte, servicios y espacios de ocio.

La encuesta constituye una de las acciones contempladas en el nuevo Plan Municipal, concebido como una estrategia transversal que aborda la accesibilidad desde cinco ejes, como son la implantación progresiva de la accesibilidad universal en todos los ámbitos, la visibilización de la diversidad y promoción de una cultura inclusiva, el refuerzo del cumplimiento normativo a través de la formación del personal municipal, la gestión transversal, garantizando la coordinación entre áreas y la participación activa de personas y entidades vinculadas a la discapacidad.

El concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, destacó que la encuesta supone “una muestra del compromiso del Ayuntamiento con un Valladolid más social, más habitable, equitativa y respetuosa con la diversidad”. “Queremos que la accesibilidad sea sinónimo de calidad y un valor añadido en el diseño de entornos y servicios de la ciudad”, añadió.

El Ayuntamiento mantiene una colaboración “constante” con entidades del tercer sector a través de la Mesa de Trabajo de Personas con Discapacidad del Consejo Municipal de Servicios Sociales, pero esta nueva iniciativa permite dar un paso más al permitir la participación directa de la ciudadanía para fortalecer la confianza en las instituciones y promover soluciones más efectivas e inclusivas.

De esta forma, la encuesta permitirá detectar barreras físicas y sociales que dificultan la participación y movilidad, diseñar políticas y proyectos más ajustados a las necesidades reales, mejorar la calidad de vida y la autonomía de las personas con discapacidad, promover la igualdad de derechos y la sensibilización social y fomentar la innovación en el diseño urbano, beneficiando también a otros colectivos como personas mayores, familias con carros de bebés o visitantes.