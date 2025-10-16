El programa Formación-Empleo de Castilla y León movilizarán 38 millones para contratar a 2.190 desempleados

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al Programa Mixto de Empleo-Formación de Castilla y León para el ejercicio 2025-2026. Esta convocatoria, que será publicada mañana en el BOCyL, moviliza un total de 38.381.360 euros para cualificar y dar empleo a 2.190 trabajadores en situación de desempleo.

El programa se consolida como un elemento clave de las Políticas Activas de Empleo (PAE) desplegadas por la Junta de Castilla y León, siendo un instrumento esencial para mejorar las oportunidades de empleo de los colectivos con mayores dificultades de inserción, contribuyendo a que todos los castellanos y leoneses pueden desarrollar un proyecto profesional que mejore su calidad de vida y facilitando el asentamiento de población en el territorio, especialmente en el medio rural donde se desarrollan el grueso de los proyectos.

El Programa Mixto de Empleo-Formación, que se enmarca en la IV Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad, Corresponsabilidad y Juventud 2025-2028 acordada con el Dialogo Social, genera un triple impacto en la Comunidad.

En primer lugar, los participantes reciben una amplia formación práctica y teórica, muy vinculada a las necesidades del mercado laboral, y participan de una experiencia profesional real que, tras la finalización del programa, les capacita para el desarrollo de nuevas actividades profesionales. En segundo lugar, realizan un trabajo efectivo y remunerado durante todo el periodo de duración del proyecto garantizando sus ingresos y contribuyendo a la creación de empleo; además, se requiere la contratación de personal formador, directivo y de apoyo, incrementando también la generación de empleo en los lugares donde se desarrollen estos programas.

Finalmente, el trabajo que se desarrolla en los distintos proyectos permite a las entidades promotoras de los programas acometer obras y realizar servicios de interés general y social, contribuyendo a la dinamización del territorio y a mejorar la calidad de vida del entorno.

La convocatoria de este ejercicio incorpora algunas novedades tanto desde el punto de vista de la gestión, mediante la simplificación administrativa y la reducción de trámites, como desde el punto de vista de la valoración de los proyectos. En este sentido, tendrán una mayor puntuación las iniciativas que contribuyan, directa o indirectamente, a la prevención de incendios o a la recuperación de las zonas afectadas; las propuestas más novedosas o innovadoras que faciliten la diversificación de la actividad o que supongan la prestación de nuevos servicios en el territorio; así como los proyectos vinculados a la cualificación profesional en especialidades con una mayor demanda en el mercado laboral.

Además, se incentiva y se facilita la cooperación interadministrativa, permitiendo que las entidades locales se unan para la ejecución de un programa, facilitando así la concurrencia de todas las entidades locales y el desarrollo de proyectos de colaboración o de iniciativas que incidan en varios municipios.

Los proyectos podrán tener una duración de 6, 9 ó 12 meses y las entidades beneficiarias podrán solicitar un anticipo de hasta el 60 % de la cantidad concedida. El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación en el BOCyL, que tendrá lugar mañana, es decir el plazo de solicitudes finaliza el próximo 1 de noviembre.

Entre otros acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno destacan los siete millones para facilitar el acceso a emprendedores, autónomos, pymes y midcaps a préstamos avalados y capital circulante; la construcción de tres puntos limpios en las provincias de Ávila y Burgos y un nuevo paquete de subvenciones para contratar trabajadores en siete municipios afectados por los incendios.