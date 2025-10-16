El románico de Zamora se engrandece con la llegada de Las Edades del Hombre

Zamora, la capital por excelencia del románico, vuelve a convertirse en epicentro cultural de España gracias a la exposición universal de Las Edades del Hombre, en una cita que acoge 85 obras de distintas épocas y de artistas consagrados y que inauguraban el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco y el de la fundación y de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello.

Bajo el nombre "Esperanza", la catedral de la ciudad y el templo románico de San Cipriano acogen una muestra que aúna pintura y escultura, arte sacro y profano pasado y presente de la mano de grandes la pintura española como Velázquez, Goya, El Greco, Zurbarán o Picasso, sin olvidar a clásicos de la tierra castellana como Juan de Junio, Pedro Berruguete o Gregorio Fernández.

Mañueco observa una de las piezas expuestas J. L. Leal/Ical

Fernández Mañueco ha destacado que Las Edades del Hombre constituyen una de las principales manifestaciones artísticas de España y son el mejor ejemplo de la inmensa riqueza cultural y patrimonial de Castilla y León. Además, se trata de un proyecto consolidado como modelo de desarrollo económico y social, basado en una gestión moderna, eficaz e imaginativa del patrimonio de la comunidad.

A lo largo de sus 37 años de historia, Las Edades del Hombre han reunido más de 12 millones de visitantes y 5.300 obras expuestas en más de 40 templos. Un éxito que siempre ha contado con el apoyo de la Junta de Castilla y León.

La XXVIII edición de Las Edades del Hombre, bajo el título de se compone de 85 obras destacadas procedentes de Castilla y León, y otros puntos de España y Portugal. Se divide en un preludio que se localiza en la iglesia de San Cipriano y tres ‘Momentos’ que se ubican en la Catedral de El Salvador y que llevan por nombre ‘Pasión’, ‘Resurrección’ y ‘Misión’.

Un aspecto destacado de la Exposición es la presencia, por primera vez en la historia de Las Edades del Hombre de creaciones de dos artistas universales ambos con carácter singular en sus obras: Diego de Velázquez, con una Inmaculada procedente de la Iglesia de la Magdalena de Sevilla, y Pablo Picasso, con una Anunciación del Museo Picasso de Barcelona. Asimismo, artistas contemporáneos también tienen su papel destacado en esta edición como Antonio Pedrero, Ángel Luis Iglesias, Tomás Crespo, Ele Pozas o Satur Vizán.

El recorrido expositivo tiene como colofón una experiencia de realidad virtual cuyo argumento lleva el visitante a una actividad en la que presencia y participa de la reconstrucción colaborativa de una población.

Zamora, escenario idóneo

El presidente de la Junta ha valorado el acierto de la elección de Zamora como sede de esta edición, por su imponente legado histórico y monumental y por sus gentes, que integran fervor religioso, amor al arte, tradición arraigada y voluntad festiva. Además, ha destacado también la proyección de su Semana Santa, que servirá de colofón para la muestra cuando concluya el Domingo de Resurrección de 2026.

Por ello, Las Edades del Hombre son también una nueva oportunidad para Zamora, una ventana para proyectar su imagen al mundo y reforzar su posición como destino turístico de referencia, lo que se traducirá en más riqueza y empleo para los zamoranos

Asimismo, conscientes de la importancia de este acontecimiento cultural y de la gran repercusión que cada uno de estos ciclos expositivos posee para el municipio donde se celebra y para su entorno más cercano, el Ejecutivo autonómico ha elaborado un plan de promoción destinado de forma exclusiva a este evento cultural, con el fin de potenciar su vertiente turística y conseguir una mayor rentabilidad económica, que va a convertir a Zamora y a Castilla y León en destino imprescindible de turismo religioso y cultural durante los próximos meses. La muestra puede visitarse hasta el próximo 5 de abril.