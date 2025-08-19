BlaBlaCar aumenta su actividad en Castilla y León en un 16% debido a los incendios

Los últimos días han estado marcados por los incendios que azotan algunas zonas de Ourense y Zamora y que han hecho que el servicio de trenes de alta velocidad lleve suspendido en ese tramo desde el pasado jueves 14 de agosto.

Ante la imposibilidad de viajar en tren, BlaBlaCar, la plataforma de viajes en coche compartido líder en el mundo, ha detectado un gran aumento de la actividad, superando incluso las previsiones de actividad del puente de agosto, en Castilla y León y, sobretodo en la provincia de Zamora, donde la actividad ha aumentado un 26% en estos últimos días.

Los viajeros que han elegido BlaBlaCar para conseguir llegar a su destino, han recorrido una media de 268 kilómetros, con un precio medio por pasajero de 19€. Los puntos de origen más frecuentes de estos coches compartidos han sido ciudades como Salamanca, Valladolid, Burgos, León, Aranda de Duero, Zamora y Ponferrada. Estos viajes tenían como destinos más recurrentes Madrid, Salamanca, Burgos, Bilbao, Valladolid y Santander.