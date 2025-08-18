El bombero forestal que murió anoche en León procedía de Soria y tenía 57 años

a Junta de Castilla y León ha explicado este lunes que el bombero forestal que murió anoche al sufrir un accidente con la autobomba que conducía en Espinoso de Compludo (León) para combatir el incendio de Yeres/Llamas de Cabrera procedía de Soria y tenía 57 años, aunque era originario de Ourense.

Fuentes sindicales han explicado a EFE que este trabajador, con iniciales, I.R., pertenecía a la brigada de Bayubas de Abajo (Soria), donde lleva varios años de servicio tras afincarse en la provincia soriana hace más de tres décadas.

La Delegación Territorial de la Junta en Soria ha detallado en un comunicado que era oficial de montes y conductor maquinista de autobomba desde julio de 2010.

Formaba parte del convoy que partió de Soria en la tarde del pasado sábado, con un total de 22 trabajadores forestales, hacia el lugar del incendio, donde se integraron en el operativo que combate el incendio de Yeres/Llamas de Cabrera, que desde hace más de una semana afecta a la comarca leonesa de El Bierzo y que arrasó con el espacio natural y cultural de Las Médulas.

La Junta ha explicado que actualmente se está organizando el regreso del citado convoy hacia la provincia de Soria, que se producirá a lo largo de este lunes.

El parte médico elaborado a diario por la Consejería de Sanidad detalla que el compañero de esta persona, un peón que viajaba junto a él cuando el vehículo cayó por un terraplén y que sufrió heridas leves, ha recibido ya el alta tras pasar la noche en el Hospital de El Bierzo, mientras que otro bombero forestal ha permanecido ingresado en el Hospital de Zamora, en observación, tras resultar herido en el fuego de Mahíde (Zamora).

El herido en El Bierzo, de 30 años y también procedente de la base soriana de Bayubas de Abajo, presenta una fractura no desplazada de apófisis vertebral, aunque no precisa intervención quirúrgica.

En el caso del bombero forestal afectado por el incendio de Mahíde (Zamora), declarado el domingo por la mañana y actualmente en nivel 1 de gravedad, tiene 53 años y sus heridas no revisten gravedad.

Los ingresados en Valladolid y Getafe, estables

Los ingresados desde el pasado jueves en las unidades de quemados del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid y del Hospital de Getafe, no ha habido cambios sustanciales de su estado, aunque una de las cuatro personas que estaban en estado crítico ha evolucionado a mejor y ha salido de ese estado para seguir grave.

En concreto, las tres personas que siguen en estado crítico están estables: la mujer de 56 años con el 48% de la superficie corporal quemada, el hombre de 36 años con el 50% de su cuerpo quemado y otro hombre de 64 años con el 35% quemado.

Otro de los ingresados en Valladolid ha dejado el estado crítico y actualmente los médicos consideran que está grave, pero con evolución favorable. Se trata del hombre de 80 años que presenta quemaduras en el 15% de su cuerpo.

Por último, la mujer de 77 años que tiene quemado el 10% de su superficie corporal continua en estado grave, aunque con buena evolución en el mismo hospital vallisoletano.

En el caso del herido ingresado en el Hospital Universitario de Getafe, la Comunidad de Madrid ha informado de que se encuentra estable dentro de la gravedad.

Esta persona, que junto al resto de afectados forma parte del grupo de personas que sufrieron heridas en los incendios de las provincias de Zamora y León en la pasada semana, está intubado y presenta quemaduras en un 23% de la superficie corporal.