La Junta de Castilla y León organiza más de un centenar de cursos de formación en hostelería dirigidos a parados y trabajadores

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, acompañada del presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid, Víctor Caramanzana, ha visitado, en Valladolid, la Escuela Internacional de Cocina dependiente del organismo cameral, donde ha compartido impresiones con los alumnos de uno de los cursos que se desarrolla en estos momentos en el centro, dentro del programa de formación ocupacional para desempleados promovido por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

Este es uno de los seis cursos que la Junta de Castilla y León está financiando este año en esta escuela especializada, con una inversión global de 437.400 euros. Estos seis cursos, que suman más de 3.500 horas de formación práctica y teórica, permitirán la cualificación profesional de 80 trabajadores, la mayoría en situación de desempleo.

Los participantes en estos cursos reciben una completa formación, con su correspondiente certificado, en las especializades de servicios de restaurante, operaciones básicas de pisos en alojamientos, dirección y producción en cocina, panadería y bollería, pastelería y confitería. Especialidades con una amplia demanda en el mercado de trabajo, lo que facilita la incorporación de los alumnos al mercado laboral como profesionales cualificados.

El curso visitado esta mañana por la consejera permitirá a los alumnos, tras 1.110 hora de formación, obtener el certificado de profesionalidad en dirección y producción en cocina, así comola adquisición de conocimientos en áreas como tratamiento de géneros culinarios, elaboración culinaria, cocina creativa y de autor, procesos de repostería, cata de alimentos en hostelería, ofertas gastronómicas, aprovisionamiento en restauración, organización de procesos de cocina, administración en cocina o seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería.

Un completo curso que cuenta con una aportación económica de 142.650 euros por parte del Servicio Público de Empleo y en el que están participando nueve alumnos. Dos de ellos ya han accedido al mercado laboral, lo que evidencia la eficacia de estas iniciativas como puente directo hacia el empleo.

Durante su visita, la consejera ha recordado que la formación constituye uno de los pilares principales de las políticas activas de empleo de la Junta de Castilla y León,ya que contribuye a mejorar las oportunidades de empleo, la profesionalización y la fidelización laboral de sectores como la hostelería o la restauración. En este sentido, ha indicado la consejera, profesionalizar la hostelería es la mejor forma de darle valor, de asegurar que quienes se forman accedan a empleos más estables y de mayor calidad, contribuyendo también a mejorar la competitividad de las empresas.

Asímismo, la titular de la Consejería ha subrayado la importancia de la colaboración entre la Junta de Castilla León y la Cámara de Comercio en los programas formativos de la Escuela Internacional de Cocina. Esta colaboración se ha traducido en el periodo 2024/2025 en la formación de más de 140 trabajadores con un presupuesto autonómico de más de 880.000 euros. Un ejemplo de cómo la suma de esfuerzos contribuye a preparar a los trabajadores en perfiles profesionales altamente cualificados, capaces de responder a los mercados más exigentes y a las necesidades laborales del sector.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Valladolid, Víctor Caramanzana, ha valorado esta alianza como estratégica para el sector de la hostelería y el turismo, que se traduce en inserción laboral real y en oportunidades de crecimiento del mismo.

Consciente de la importancia de contar con profesionales preparados en un sector tan relevante para Castilla y León, el Servicio Público de Empleo está financiando durante este ejercicio un centenar de acciones formativas específicas en hostelería y restauración, con la previsión de formar a más 1.600 trabajadores en toda la Comunidad.

Del total de cursos, 75 se desarrollan dentro del programa de formación ocupacional para desempleados (FOD), con 1.125 participantes, que obtendrán la capacitación necesaria y el certificado de profesionalidad correspondiente. Otras 25 acciones están dirigidas a trabajadores ocupados, en las que participan cerca de 400 alumnos, que podrán mejorar sus competencias para adaptarse a nuevas demandas del sector.

Además, dentro de los programas mixtos de formación y empleo que se desarrollan en colaboración con entidades locales y entidades sin ánimo de lucro, durante la presente edición cuentan con un total de 60 alumnos/ trabajadores que se están formando en estas especialidades

En conjunto, estas actuaciones representan una apuesta clara por la profesionalización, la innovación y la mejora de la empleabilidad en la hostelería y la restauración un sector que constituye un motor de actividad y empleo en Castilla y León.