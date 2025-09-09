Compromiso con las mancomunidades para la prestación de servicios en Castilla y León

Buenas noticias para quienes viven y trabajan en los municipios de la Mancomunidad de Municipios Comarca del Arlanzón, que cuentan desde hoy con un nuevo camión para la recogida de residuos sólidos urbanos.

El vehículo incorporado es un camión recolector-compactador de carga trasera, diseñado con especificaciones adaptadas a las necesidades particulares de las localidades a las que prestará servicio.

La Mancomunidad Comarca del Arlanzón está integrada por quince municipios que suman una población de 3.441 personas empadronadas, las cuales se beneficiarán directamente de esta importante mejora en la gestión de residuos urbanos.

El director de Administración Local de la Consejería de la Presidencia, Emilio Arroita, el presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, y el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, Roberto Sáiz Alonso, se han acercado este martes al municipio burgalés de de Ibeas de Juarros para participar en la presentación oficial del nuevo camión, que ha supuesto un desembolso total de 237.402 euros. De esa cantidad, la Junta ha financiado 178.051 euros (un 75 por ciento), mientras que la mancomunidad ha asumido el resto, 59.351 euros, con recursos propios.

El Gobierno regional reafirma su compromiso con las mancomunidades de Castilla y León y este año movilizará inversiones por un importe global de 10,4 millones de euros.

En la provincia de Burgos, esta inversión alcanzará más de 1,2 millones de euros en once mancomunidades que engloban a 170 municipios, en los que residen más de 52.000 vecinos.