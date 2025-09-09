Casi 2.800 alumnos de la Escala Básica se incorporan mañana a la Escuela Policía de Ávila

Este miércoles se incorporarán progresivamente a la Escuela Nacional de Policía de Ávila un total de 2.778 alumnos de la XLI Promoción de la Escala Básica, para recibir formación, antes de pasar a formar parte de este cuerpo de manera oficial como agentes.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Ávila, de los nuevos alumnos, 2.031 son hombres y 737 mujeres, lo que representa el 36,20 por ciento del total, un porcentaje que supera en cuatro puntos el de la pasada promoción.

La promoción que llegará desde las siete y media de la mañana de este miércoles es el 3 por ciento superior a la del año pasado, cuando llegaron a las instalaciones de la Escuela Nacional de Policía de Ávila, una de los centros de formación policial más importantes del mundo, un total de 2.697 policías-alumnos, el 5 por ciento más que el curso anterior.

Todos ellos llegarán con sus maletas al centro de formación policial abulense donde, tras formar, se acreditarán y conocerán la que será su casa durante casi un año, en una jornada especial para ellos, tras superar el exigente proceso selectivo.

Como cada año, estas instalaciones se convierten en la 'universidad' policial de Ávila, convertida desde hace cuatro décadas en uno de los 'motores' económicos y sociales de la capital abulense, debido a la formación de miles de futuros agentes que, tras pasar por estas instalaciones, se convierten en hijos adoptivos de Ávila.