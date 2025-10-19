Zamora acoge el X Encuentro de Voluntariado Joven de Castilla y León

La ciudad de Zamora ha sido este fin de semana el escenario del X Encuentro de Voluntariado Joven de Castilla y León, una cita organizada por el Programa de Voluntariado Joven, en la que han participado treinta y nueve jóvenes procedentes de todas las provincias de la Comunidad.

El encuentro ha tenido como objetivo fomentar y visibilizar la solidaridad y el compromiso social de la juventud de nuestra tierra, promoviendo su participación activa en distintas acciones de voluntariado.

Durante el desarrollo del encuentro, los participantes han llevado a cabo actividades de voluntariado medioambiental en la Casa del Parque de Villafáfila, además de disfrutar de visitas guiadas por la ciudad de Zamora y diversas actividades de ocio y convivencia.

El sábado el encuentro contó con la presencia de la directora general del Instituto de la Juventud, Mª Estela López y del jefe de servicio de Participación, Información y Planificación, Fernando González, quienes destacaron la importancia del voluntariado como herramienta de transformación social y como espacio de participación juvenil en Castilla y León.

Con este encuentro, el Programa de Voluntariado Joven de Castilla y León refuerza su compromiso con la formación, la sensibilización y el reconocimiento del voluntariado entre la juventud, consolidando una red activa de jóvenes con altruismo en toda la Comunidad.