Hacia una convivencia responsable con los gatos en los pueblos segovianos

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, se ha reunido recientemente con el alcalde de Sepúlveda, Alonso Fernández, a quien ha trasladado su compromiso de intentar acometer el proyecto e instalación de los depósitos en Vellosillo y Duratón para que ningún núcleo de población vuelva a quedarse sin suministro de agua, como ocurrió este pasado verano.

Durante el encuentro, también se trató la instalación de fibra óptica en Villaseca y se valoraron los problemas surgidos a raíz de la obra de la plaza de Sepúlveda, proyectada en el Plan ‘Hoces de Segovia’ y cuya ejecución, tras varias licitaciones, ha quedado desierta.

Asimismo, De Vicente, acompañado por los diputados Basilio del Olmo y Benjamín Cerezo, también quiso informarse de otras situaciones que han afectado al territorio segoviano en los últimos meses, como el reciente incendio originado en Guadalajara y propagado a Castilla y León a través del Pico del Lobo, que afectó al municipio de Riofrío de Riaza.

El alcalde le comentó la necesidad de actuar en la red de caminos municipales y, en otro orden de asuntos, la posibilidad de ampliar el cementerio, por la escasez de fosas, a través de próximas convocatorias de la Diputación.

Enreda en verde

Por otro lado, La Diputación de Segovia impulsa un año más su programa ‘Enreda en Verde’ con un otoño completo de jornadas temáticas dirigidas a diversos públicos.

Por un lado, se retoma la campaña de sensibilización para una tenencia y convivencia responsable con los gatos, y por otro, se ponen en marcha varias sesiones especializadas en educación ambiental, seguridad en montaña y emprendimiento en turismo activo, dirigidas a emprendedores, empresas del sector, agrupaciones de protección civil y aficionados en general.

Así, como continuación de su campaña de sensibilización, la Diputación de Segovia celebrará tres jornadas bajo el lema ‘Identifica, Vacuna y Protege a tu Gato’.

Estas sesiones de formación para la tenencia responsable de gatos, impartidas por el Colegio de Veterinarios de Segovia, están dirigidas a secretarios, concejales y público general, y se desarrollarán en el salón de plenos del Ayuntamiento de Riaza (29 de octubre), en el Edificio ViCam de Palazuelos de Eresma (3 de noviembre) y en la sala cultural Alfonsa de la Torre de Cuéllar (5 de noviembre).

Paralelamente, el programa incluye un bloque de jornadas de educación ambiental y profesionalización. Entre ellas, se encuentran cursos sobre el manejo de dispositivos de posicionamiento global (GPS) y aplicaciones para la progresión por la naturaleza, dirigidos al público general y aficionados a la montaña.

También se ofrecerá una jornada específica sobre ‘Seguridad en las actividades deportivas en la naturaleza: prevención y actuación en caso de incidente o accidente’, pensada para empresas de turismo activo. Completa esta oferta la jornada ‘Creación de una empresa de turismo activo en Castilla y León’, dirigida a emprendedores y curiosos que deseen iniciar un negocio en este sector.

Todas estas sesiones, de carácter gratuito y sin necesidad de inscripción previa hasta completar el aforo de 50 personas, se impartirán en el edificio Vicam situado en el kilómetro 7 de la carretera Segovia – La Granja a lo largo del mes de octubre, estando a cargo de Juan Francisco Bellete Tapias, guía y técnico de media montaña con más de 20 años de experiencia en el sector.