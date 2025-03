Castilla y León refuerza su compromiso con los jóvenes para que conozcan en el colegio las consecuencias de la barbarie terrorista

Fomentar una educación basada en la verdad, la justicia y la libertad es el objetivo que persigue el Gobierno autonómico desde hace unos años en general, y con las víctimas del terrorismo, en particular, para sensibilizar a los estudiantes sobre las trágicas consecuencias de la barbarie terrorista, tanto para la vida de las personas como para la sociedad en su conjunto.

Así, desde el curso 2017-2018, la Consejería de Educación, con la colaboración del Comisionado para las Víctimas del Terrorismo, dependiente de la Consejería de Presidencia, y la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León (AVTCyL), lleva a cabo el programa ‘Testimonio de Víctimas de Terrorismo en las Aulas’, que ha llegado a más de 14.000 alumnos de 225 centros docentes en toda Castilla y León.

Esta mañana, los consejeros de Presidencia, Luis Miguel González Gago, y de Educación, Rocío Lucas, han acudido al Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Julián Marías de Valladolid a presentar la charla impartida por Nieves Chillón, que sufrió el terrorismo en primera persona.

Durante el encuentro, Lucas aseguraba que los gobiernos no pueden dejar que las nuevas generaciones no sepan lo que España ha vivido. "Es fundamental que los jóvenes conozcan esta realidad y que comprendan que la violencia jamás puede ser el camino", decía la consejera, para quien no se puede permitir que la historia se tergiverse, "ni que el sufrimiento de las víctimas quede en el olvido”, apunta.

Por su parte, González Gago señalaba que el Gobierno que preside Fernández Mañueco en Castilla y león tiene la "firme voluntad" de seguir desempeñando sus funciones conforme a los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad, de la mano de las víctimas del terrorismo y en colaboración con el ámbito académico, tanto en institutos como en universidades: “Seguiremos avanzando con determinación, asegurando que el testimonio de las víctimas y su legado sigan ocupando un lugar central en nuestra sociedad”, afirmaba.

El programa ‘Testimonio de Víctimas de Terrorismo en las Aulas’ consta de dos partes. En primer lugar, el trabajo en el aula con unidades didácticas para abordar este tema en las asignaturas de Geografía e Historia, Historia del Mundo Contemporáneo, Filosofía, Psicología y Valores Éticos; y, posteriormente, con encuentros en los que los alumnos pueden escuchar directamente los testimonios de las víctimas para que comprendanlo que ocurrió y mantengan viva la memoria. Este curso 12 ponentes llevarán sus experiencias a 58 colegios o institutos de la Comunidad.