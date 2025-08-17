El Cecopi de Zamora decreta el corte temporal de las carreteras ZA-101 y ZA-102 por una reproducción en el incendio de Castromil

El Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) de la provincia de Zamora decretó esta tarde el corte temporal de las carreteras ZA-101 y ZA-102, entre las localidades de Villanueva de la Sierra y Porto, por una reproducción en el incendio de Castromil, en el nivel dos del Índice de Gravedad Potencial (IGR).

Según informan a Ical fuentes de la Delegación Territorial de Zamora, el corte viene derivado por una reproducción del fuego en una zona cercana a ambas vías que se encuentra a la altura del término municipal de Pías.