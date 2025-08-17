Acceso

Castilla y León

Incendios

El Cecopi de Zamora decreta el corte temporal de las carreteras ZA-101 y ZA-102 por una reproducción en el incendio de Castromil

El fuego reavivado se encuentra en una zona cercana a ambas vías a la altura del término municipal de Pías

Labores de extinción en Zamora
Labores de extinción en ZamoraLeal/Ical
El Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) de la provincia de Zamora decretó esta tarde el corte temporal de las carreteras ZA-101 y ZA-102, entre las localidades de Villanueva de la Sierra y Porto, por una reproducción en el incendio de Castromil, en el nivel dos del Índice de Gravedad Potencial (IGR).

Según informan a Ical fuentes de la Delegación Territorial de Zamora, el corte viene derivado por una reproducción del fuego en una zona cercana a ambas vías que se encuentra a la altura del término municipal de Pías.

