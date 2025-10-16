El Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid acoge la proyección de 'The Wind', de Víctor Sjöström, con música interpretada por la OSCyL

El Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid se convierte, durante esta semana, en sede de la 70 Semana Internacional de Cine de Valladolid, SEMINCI, gracias a la participación de la Junta de Castilla y León como administración colaboradora del festival de cine.

El viernes 31 de octubre a las 19:30 horas, la Sala Sinfónica Jesús López Cobos acogerá la proyección de la obra maestra del cine mudo 'The Wind' (El viento), del cineasta sueco Víctor Sjöström, con la participación en directo de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL), que interpretará la partitura de Carl Davis, compuesta en 1983 específicamente para esta película, bajo la dirección del maestro alemán y referente internacional en la dirección de música para cine, Christian Schumann, quien ya dirigió en 2023 el concierto-proyección organizado por SEMINCI junto a la OSCyL ‘El hermanito’, protagonizada por Harold Lloyd.

La proyección, incluida en la sección de Proyecciones Especiales de la 70ª edición del festival, ofrecerá la copia digital en 4K de este clásico de 1928, producida por Metro-Goldwyn-Mayer, y que ha sido meticulosamente restaurada por el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) con el apoyo del Fondo Lillian Gish para la Conservación del Cine, permitiendo que el público actual pueda disfrutar de esta obra maestra en todo su esplendor visual.

Las entradas para la proyección y concierto de la OSCyL, con un precio de entre 15 y 20 euros, se pueden adquirir en las taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes y a través de la página web www.centroculturalmigueldelibes.com.

Miniminci

Además, del 17 al 30 de octubre, el Centro Cultural Miguel Delibes participa, un año más, como sede de la ‘Miniminci’, sección que se desarrolla con el objetivo de acercar el festival y el cine a los escolares, a través de la proyección de diferentes largometrajes y cortometrajes animados.

En esta edición, Miniminci ofrecerá la proyección de Los misteriosos cuentos del manzano; Maya, dame un título; Polloliebre y el secreto de la marmota; y Supercharlie, destinadas a alumnos de 5 a 12 años.

El pasado año, más de 13.000 alumnos en Primaria disfrutaron de las proyecciones de la Miniminci, que tuvieron en el Centro Cultural Miguel Delibes una de sus sedes, con diferentes proyecciones en diferentes sesiones matinales durante toda la semana.