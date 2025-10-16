A prisión un agente de la Escuela Nacional de Policía por la muerte de su madre de 93 años

Un policía nacional destinado en la Escuela Nacional de Policía de Ávila ha ingresado en prisión acusado de la de la muerte de su madre de 93 años, según han informado a la Agencia EFE fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

La investigación se inició a raíz de la localización del cadáver de la anciana en la zona 'Monte Paramera', situada en el término municipal abulense de Tornadizos de Ávila, a pocos kilómetros de la capital de la provincia.

El agente fue detenido por el instituto armado y puesto a disposición judicial como supuesto autor de la muerte de su madre, sin que por el momento se conozcan más detalles de lo sucedido.

Como consecuencia de estos hechos, el juez ha decretado el ingreso en el centro penitenciario de Segovia.

El arresto del supuesto autor de los hechos fue realizado por agentes de la Guardia Civil, que ha asumido la investigación al tratarse de un hecho ocurrido en una zona bajo su demarcación territorial, es decir, fuera de la capital.

La Subdelegación del Gobierno señala que el supuesto autor del crimen ostenta la condición de Policía Nacional y está destinado en la Escuela Nacional de Policía de Ávila, uno de los centros policiales de formación más importantes del mundo.