Cerca de 4.000 corredores participan en una nueva edición de la carrera 10 KM León Cuna del Parlamentarismo

La lluvia presente desde primera hora de este domingo en la capital leonesa no impidió que cerca de cuatro millares de corredores, llegados de diferentes puntos del país, participaran un año más en la carrera 10 KM León Cuna del Parlamentarismo, organizada por el Ayuntamiento de la ciudad, en colaboración con el club deportivo Sprint Atletismo León y la Delegación Leonesa de Atletismo, que en su decimocuarta edición mantiene su espíritu solidario y vuelve a colaborar con la Asociación Leonesa de Caridad, una entidad con más de un siglo de historia dedicada a ayudar a colectivos vulnerables.

La cita deportiva contó con tres modalidades, que tuvieron su punto de salida en las inmediaciones del Estadio Hispánico, en el Paseo del Parque, y la meta a los pies de la Catedral de León. La primera en salir fue la Peque - León Cuna del Parlamentarismo, dedicada a la competición de las categorías menores con participantes únicamente entre los diez y 17 años, y los 2 KM León Cuna del Parlamentarismo, para familias y todo aquel que no se atreva con la carrera más larga.

La prueba principal, que partió a las once en punto de este domingo lluvioso, se desarrolló sobre un circuito urbano de 10.000 metros, homologado por la Real Federación Española de Atletismo, que permitió a los participantes recorrer los edificios y monumentos más emblemáticos de la capital leonesa, como el Parador de San Marcos, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, la Basílica de San Isidoro, el casco antiguo, el Museo Casa Botines de Gaudí y la Catedral.

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Deportes, habilitó para la celebración de la prueba un dispositivo formado por cerca de 200 voluntarios, 130 personas del servicio de emergencias y seguridad, 30 personas para el personal sanitario, diez vehículos de emergencias, cuatro zonas de servicios a los corredores y un centro de coordinación de emergencias con el hospital de campaña en la zona de meta con presencia de Policía Local y Protección Civil, que estuvieron apoyados por Cruz Roja.