Choque mortal entre un camión y una furgoneta en Villacastín (Segovia)

Un hombre ha muerto y otro ha resultado herido en un accidente de tráfico registrado este lunes en la carretera N-VI, a la altura del kilómetro 88, en el término municipal segoviano de Villacastín, según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El siniestro se produjo a las 08:47 horas de este lunes 1 de septiembre tras la colisión de una furgoneta y un camión y por el que resultaron heridos dos ocupantes del vehículo ligero, uno de ellos atrapado e inconsciente.

Con esta información, la sala de operaciones del 1-1-2 dio aviso del accidente a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Segovia y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó una ambulancia de soporte vital básico, personal sanitario del centro de salud de Villacastín y una UVI móvil.

Finalmente, en el lugar, los servicios sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de uno de los ocupantes de la furgoneta, mientras que el segundo herido fue trasladado en UVI móvil al hospital de Ávila.