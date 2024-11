Los cinco sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación unen fuerzas para exigir a la Consejería la negociación “inmediata” de las mejoras retributivas del profesorado

Los cinco sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Educación (Csif, Anpe, Stecyl-i, UGT y CCOO) han unido fuerzas para exigir a la Consejería la negociación “inmediata” de las mejoras retributivas para el profesorado de Castilla y León, tras denunciar que el último acuerdo de incremento salarial de carácter lineal fue firmado en 2006. Por lo tanto, precisaron que la Junta se ha limitado a actualizar las retribuciones de los docentes, según las subidas marcadas por los Presupuestos Generales del Estado, sin haber mejorado el complemento autonómico. Una situación que provoca que los sueldos de los profesores de la Comunidad estén “muy por debajo” de lo que perciben sus compañeros en otras regiones limítrofes y de la media estatal. En concreto, cifran que los salarios en Castilla y León son entre 500 y 900 euros que en las comunidades con las retribuciones más altas.

En una rueda de prensa conjunta, los responsables sindicales autonómicos en materia de Educación no ofrecieron ningún porcentaje de incremento, por que primero desean poner en común los estudios que cada sindicato ha realizado para ir con una propuesta conjunta a la consejera de Educación, Rocío Lucas. “Estamos cansados de oírla decir que los docentes de Castilla y León no están en los últimos puestos pero nuestros datos hablan de que se sitúan a la cola”, aseguró la presidenta autonómica del sector de Educación de Csif, Isabel Madruga. No en vano, recordaron la pérdida de poder adquisitivo sufrida por el colectivo, sobre todo con los recortes de los salarios en 2010.

Después de haber enviado una carta conjunta a Lucas el pasado 7 de octubre para reclamar un calendario de reuniones para abordar la negociación de las mejoras retributivas y no haber obtenido respuesta, los responsables de los sindicatos de Educación consideraron que el hecho de haberse unido deber servir para que sean escuchados y haya encuentros, que vayan más allá de mesas sectoriales de “mero trámite administrativo”. Si no hay ninguna reacción por parte de la Junta, no descartan ninguna medida de presión, que debería ser con la unión sindical.

Unos sueldos bajos que, a su juicio, agravan la falta de profesorado, que se agudizará a medio y largo plazo, por lo que demandaron una estrategia de impulso de la profesión docente, y así evitar que los docentes se vayan a otras comunidades con mejores salarios o a la empresa privada. De ahí que la última oposición de Secundaria, del verano pasado, dejara sin cubrir 299 plazas, o las listas de interinos agotadas al inicio del curso para algunas especialidades.

Isabel Madruga (Csif), Pilar Gredilla (Anpe), Christina Fulconis (Stecyl-i), Beatriz García (UGT) y Elena Calderón (CCOO) incidieron en la necesidad de abordar la sobrecarga laboral que afecta a los docentes, que, a la postre, repercute en la calidad de la educación. Por ello, pidieron un complemento de tutoría para todo el profesorado, con independencia de la etapa educativa y la enseñanza.

Compatibilidad sexenios y carrera

Otro de los temas que abordaron fue la compatibilidad de sexenios y carrera profesional. En este sentido, precisaron que los salarios de los docentes con mayor antigüedad y, sobre todo del grupo A2, se han distanciado de los de quienes llevan menos tiempo. Y eso que en 2021 todos los grupos de las Cortes aprobaron una PNL para instar a la Junta para eliminar esa “incompatibilidad”, tal y como ocurre en comunidades como Asturias y La Rioja, que también tienen desarrollada la Ley de Carrera Profesional.

Además, los sindicatos reclamaron una reducción de la jornada lectiva para los profesores mayores de 55 años, tal y como recogía la LOE. “La atención a un alumnado cada vez más diverso, niños con necesidades especiales, la digitalización, las nuevas normativas educativas implantada sin apenas tiempo de actualizarse y las necesidades de los centros, que se incrementan cada curso, generan que la profesión está cada vez más agotada”, sentenciaron. “El profesorado, cada vez, trabaja más y cobra menos, en comparación con sus compañeros de otros lugares”, sentenciaron.

Por último, los sindicatos pidieron abordar la situación de los maestros de la escuela rural (CRAs) que tienen que desplazarse entre localidades con su vehículo propio, que pasa por incrementar las cuantías de los factores de itinerancia para compensar esa situación. Tampoco se olvidaron de los contratos parciales, con plazas con seis horas de trabajo a la semana que obliga a acudir al centro cinco días. “Si ese centro está alejado, la gente no va por que no compensa económicamente. Hay que mejorar las condiciones laborales para hacer atractiva la profesión”, reiteraron las representantes sindicales.