El Concierto de Navidad del Conservatorio de Música de León reunirá a más de 200 jóvenes a beneficio de la asociación de Alzheimer

El Conservatorio de Música de León ultima su Concierto de Navidad, que se celebrará en el Auditorio Ciudad de León el próximo 9 de diciembre a las 19.30 horas. En total, más de 200 jóvenes participantes cantarán y tocarán un repertorio que combinará temas clásicos y modernos.

Los asistentes a esta cita, además de disfrutar del tradicional concierto navideño, colaborarán en un evento solidario, puesto que la recaudación de la venta de entradas se destinará a la organización Alzheimer León.

En concreto, la asociación destinará los fondos que se recauden a dos proyectos de investigación en los que está inmersa la organización. Por un lado, a Remember, que supondrá el desarrollo de una aplicación informática de la mano del joven estudiante leonés Juan Ybarra Suárez, que ayudará a las personas con Alzheimer a mantener sus recuerdos y sus rutinas. También se destinarán fondos a dar continuidad a otro proyecto de investigación que rastrea genes de riesgo en población con Alzheimer y que lidera la profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de León, Leticia Sánchez Valdeón.

Las entradas ya están a la venta y pueden adquirirse en la sede de Alzheimer León, en la página web ‘ctickets’ y en la ventanilla del Auditorio el mismo día 9 a partir de las 18.30 horas. Habrá además una fila cero para quienes no tengan oportunidad de acudir al concierto pero quieran colaborar con la asociación.