Las Cortes exigen al Gobierno presentar de forma inmediata el Plan Director del Corredor Atlántico

El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado , por unanimidad, la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular, que insta a la Junta a exigir al Gobierno de España que presente de forma inmediata el Plan Director del Corredor Atlántico como ya se ha hecho en Galicia y Asturias. Una iniciativa que busca garantizar que la Comunidad reciba las inversiones ferroviarias necesarias para su desarrollo económico y logístico, evitando el agravio comparativo con otras regiones del país.

El Corredor Atlántico es una infraestructura estratégica para Castilla y León. Sin embargo, a día de hoy, sigue sin contar con un plan director concreto, con plazos y financiación definidos, lo que pone en riesgo su desarrollo. “No se trata de una cuestión partidista, sino de un proyecto esencial para el futuro de nuestra Comunidad”, afirmó la procuradora popular Elena Rincón.

Desde el Grupo Parlamentario Popular se ha denunciado la actitud del Ministerio de Transportes, que sigue sin presentar este Plan Director en Castilla y León, mientras que el Corredor Mediterráneo sigue recibiendo inversiones y avanzando en su ejecución. A pesar de las promesas reiteradas, existen numerosos proyectos ferroviarios en nuestra Comunidad que continúan paralizados o sin fecha de ejecución:

•La adecuación de la línea de mercancías León-Monforte a los estándares europeos, prevista para 2030, sigue sin avances al igual que el Lazo del Manzanal.

•La línea Madrid-Ávila-Medina del Campo tampoco llegará a tiempo.

•La línea Soria-Castejón, que debería haber contado con un estudio de viabilidad a principios de 2024, sigue sin avances reales.

•La electrificación de la línea Soria-Torralba y la de Fuentes de Oñoro acumulan años de retraso.

•No hay previsión para la adecuación a alta velocidad de la línea Salamanca-Medina del Campo.

•Desconocemos si el Ministerio de Transportes contempla proyectos clave como la Ruta de la Plata o la conexión Burgos-Aranda-Madrid.

Ante esta situación, la procuradora del Grupo Popular Elena Rincón ha criticado la falta de compromiso del Gobierno de España con Castilla y León y ha exigido que el Ministro de Transportes, Óscar Puente, presente en la Comunidad el Plan Director del Corredor Atlántico, detallando las inversiones, actuaciones y plazos de ejecución. “No podemos resignarnos a ser ciudadanos de segunda. No pedimos ser más que nadie, pero tampoco menos. Castilla y León no puede seguir esperando eternamente a que el Gobierno de España cumpla con sus compromisos”, ha subrayado Rincón.

La socialista Laura Pelegrina avanzó que en marzo Castilla y León será la cuarta comunidad, tras Galicia, Asturias y Andalucía, en la que se presenta el Plan Director, y defendió los “hechos” frente a la “nada de nada” del PP. Además, afeó que la iniciativa del PP no recogiera los aeropuertos, las plataformas logísticas, las conexiones con los puertos o la doble vía del AVE. “Todo está en marcha gracias a un Gobierno socialista”, dijo sobre las demandas de los ‘populares’.

Desde Vox, Ignacio Sicilia compartió la reclamación de proyectos, pero arremetió contra el delegado del Corredor Atlántico y su labor. “No les hemos visto el pelo” y avanzó que pedirá su comparecencia en las Cortes, junto a Francisco Igea. “Que se lo curre, coño”, dijo para pedirle que sea “beligerante” con el Gobierno y que se tome en serio su trabajo, ya que aseguró que si Alfonso Fernández Mañueco quiere “ayudar a alguien que lo haga con su dinero”, no con el de los castellanos y leoneses.

El portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, apoyó la iniciativa, que recordó era similar a otra anterior, y repartió responsabilidades entre el PSOE y el PP, al que cuestionó su “quejumbre” por denunciar que Pedro Sánchez no les escucha, a diferencia de lo que ocurre en Galicia o Asturias. Además, advirtió de que el Corredor cada vez se aleja más del Atlántico y criticó la designación de Luis Fuentes. “Todos le conocemos y sabemos de sus capacidades”.

En la misma línea, el procurador Francisco Igea cuestionó la figura del delegado del Corredor Atlántico y sus 36 reuniones anuales. “Esto es lo que les preocupa a ustedes·, dijo al tiempo que afeó que no asistiera al debate de la iniciativa en las Cortes. “Son ustedes míticos”, añadió para censurar el “morro” que dijo tienen en el PP para presentar esta proposición no de ley. “Tienes ustedes un cuajo sin parangón”, añadió Pablo Fernández, de Unidas Podemos, quien criticó la creación de un “chiringuito” o una “sinecura” para Luis Fuentes, que aseguró no se está “matando”.

Finalmente, el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, denunció que el Corredor Atlántico “se salta” a su provincia, que podría “descongestionar” el nudo de Madrid. Aunque apoyó la iniciativa, la consideró “insuficiente” y “poco ambiciosa” y reprochó a la Junta que se limite a enviar cartas al Gobierno para plantear sus reivindicaciones.

Puerto Seco en Soria

Las Cortes de Castilla y León acordaron hoy por unanimidad solicitar a la Junta el desarrollo de una plataforma logística de interior o puerto seco la zona del sur de la provincia de Soria, como planteó la formación sorianista, cuya propuesta salió adelante pese a no aceptar las enmiendas de los grupos Popular y Socialista.

En la presentación de la propuesta, Ángel Ceña destacó la posición estratégica del Alto Jalón y reclamó una oportunidad para esta zona de la provincia de Soria para contar con un punto logístico, unido al consenso de la sociedad soriana con empresarios, sindicatos y principales municipios de la zona, informa Ical.

La propuesta de resolución insta a que se aproveche la situación estratégica del Valle del Ebro y Navarra, atravesado por la autovía A-2, por la línea ferroviaria Madrid-Zaragoza-Barcelona y por la futura autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza, para desarrollar por la Junta de Castilla y León una plataforma logística de interior o puerto seco en esta zona del sur de la provincia de Soria.

Otro argumentó que destacó Ceña fue el tráfico de mercancías por carretera, dado que la Intensidad Media Diaria (IMD) de vehículos pesados por la A-2, entre Medinaceli y Arcos de Jalón, es la segunda con más intensidad de tráfico de toda Castilla y León, con 5.101 vehículos pesados, sólo por detrás de la AP-1 entre Burgos y Francia de 9.016 vehículos pesados día.