¿Un destino dónde se para el tiempo y se viven experiencias únicas? Abadía Retuerta LeDomaine, el viaje soñado para 2023

La inauguración más esperada. El próximo 24 de febrero abrirá de nuevo sus puertas el hotel Abadía Retuerta LeDomaine, enclavado en el corazón del valle del Duero (Valladolid) y a menos de dos horas de Madrid. Y lo hace (como siempre) con varias novedades y, en especial, en torno a su propuesta gastronómica y de bienestar. Una emocionante excusa para descubrir este destino de ensueño en 2023.

Un destino en sí mismo

El paraje que le acoge, de una belleza rotunda, su exquisita decoración en consonancia con el pasado histórico del edificio, datado en el siglo XII, su imponente colección de arte clásico y contemporáneo y la suma del expertise de su equipo humano hacen único a este destino a orillas del Duero.

Cuenta con 30 sofisticadas habitaciones, 27 clásicas y 3 suites, que ofrecen al huésped un ambiente refinado y de calma absoluta. Porque si hay algo que caracteriza a este destino es que en este lugar el tiempo no pasa y se respira felicidad. Así lo define su director General, Enrique Valero, “nuestra filosofía se basa en recuperar el pasado, el legado que recibimos de nuestros antecesores, los monjes premostratenses, con el fin último de ofrecer a nuestros huéspedes una vivencia plena. Abadía Retuerta no es un hotel o una bodega, sino un destino en sí mismo, donde gestionamos el tiempo y la felicidad de quienes confían en nosotros: somos gestores de emociones. Y estamos deseando inaugurar esta nueva temporada y poder seguir ofreciendo a nuestros huéspedes la mayor de las vivencias”.

Restaurante Vinoteca: nuevo diseño y oferta

Entre las novedades de este año, está el nuevo diseño y propuesta gastronómica de su restaurante Vinoteca. Estrena un cambio de imagen con un espacio más cálido y acogedor, pero que mantiene ese espíritu de taberna castellana contemporánea que le caracteriza y donde el alma sigue siendo el vino. Contará con un mobiliario totalmente renovado, más ligero, donde se alternarán materiales de piedras clara con madera de nogal, cuero natural y nuevos tejidos como el lino o el terciopelo. Pero también incorpora nuevos elementos de iluminación y decorativos, con el único fin de proponer al comensal una experiencia aún más emocionante.

En este nuevo concepto, la barra cobra un gran protagonismo convirtiéndose en una zona también idónea para comer o cenar, pero también la oferta gastronómica se renueva ofreciendo a los comensales menús degustación hechos a medida basados siempre en el producto de mercado, del terruño, de su ‘Huerto de los Monjes’, una huerta propia que este destino ha recuperado y que sirve de despensa a sus restaurantes, ofreciendo más de 150 productos distintos entre hortalizas y plantas, y maridados con una selección muy llamativa de vinos por copas que irá permanentemente cambiando.

Y como ya es habitual, su restaurante insignia, Refectorio, con estrella Michelin, estrella Verde y dos soles Repsol, volverá a sorprender a sus comensales con nuevos menús en los que el producto local, de temporada y de su propia huerta serán los protagonistas.

Excelencia y bienestar El cuidado de uno mismo se escribe desde su Santuario Wellness & Spa. Está ubicado en la antigua zona de caballerizas y excavado bajo tierra, pero con diversas entradas que garantizan un 80% de luz natural. Cuenta con un estilo arquitectónico muy particular, sin romper con la estética del lugar, con exclusivos diseños del artista de origen japonés George Nakashima y el artista suizo Hans Josephsohn. A esto hay que sumarle la magnitud de su espacio: más de 1000m2 donde es posible sentirse único, evadirse del día a día y disfrutar de una amplia carta de tratamientos que no se encuentran en ningún otro lugar. Su programa de bienestar toma como base un enfoque holístico que incluye, entre otras, terapias de meditación, de yoga y sanación de sonidos mediante una experiencia con cuencos tibetanos. Su última novedad ha sido ‘Abadía Retuerta Senses by Clinique La Prairie’. Un exclusivo programa que solo se puede encontrar en el hotel LeDomaine (primer hotel en España en albergar un tratamiento de Clinique La Prairie), y que consiste en una estancia de una o dos noches en este destino, una sesión de meditación con cuencos tibetanos, un tratamiento corporal Swiss Perfection Detoxificante, un tratamiento facial Swiss Perfection y una experiencia en el propio huerto que tiene el hotel, en la que el huésped recibirá un asesoramiento nutricional. Además, en el último año, este templo del bienestar ha sido reconocido como ‘Mejor Spa Histórico de Lujo’ de Europa en los premios internacionales World Luxury Spa Awards 2022.

Arte y enoturismo sostenible

El arte, la naturaleza y el vino son otros de los grandes atractivos de Abadía Retuerta. Y así lo constatan sus últimos reconocimientos como son el sello de Denominación de Origen Protegida, que le concedió a finales de 2022 la Unión Europea y que avala el vino de Abadía Retuerta como un producto con garantía de origen, calidad y tradición, y formar parte de los 50 mejores destinos enoturísticos del mundo por The World’s Best Vineyards 2022, situándose en la posición #29.

Dos motivos más por los que visitar este destino, completando la estancia en el hotel con una fabulosa experiencia guiada de arte, para disfrutar de su pinacoteca de arte clásico y contemporáneo, o de una experiencia vitivinícola, conociendo de primera mano la finca, paseando por sus viñedos, descubriendo su historia, la labor que se realiza en la viña empleando prácticas ecológicas, así como el tradicional y artesanal proceso de recogida de la uva y elaboración y, por último, degustando sus joyas más preciadas, sus vinos. Un motivo más para planear una escapada perfecta.