La Diócesis de León festeja a la patrona de la Región Leonesa

El obispo de León, Luis Ángel de las Heras, presidió hoy en la Basílica de la Virgen del Camino la eucaristía central de la solemnidad de Nuestra Señora de los Dolores con la que, bajo el título de Nuestra Señora de la Virgen del Camino, toda la Diócesis legionense celebra a la Patrona Principal de la Región Leonesa.

Al acto acudieron entre otras autoridades y responsables institucionales el presidente de las Cortes Autonómicas, Carlos Pollán, el subdelegado del Gobierno, Héctor Alaiz, y la corporación municipal de la capital, encabezada por el alcalde, José Antonio Diez.

Esta fiesta se consolidó a partir del año 1961, coincidiendo con la dedicación del nuevo santuario, que desde el año 20009 y por concesión del papa Benedicto XVI, ostenta el título de Basílica Menor.

Desde entonces y de manera continuada el Ayuntamiento de León y los del Voto -Villaturiel y Valdefresno-, como herederos de la antigua Hermandad de la Sobarriba y representados por su regidores, acuden a la eucaristía que se celebra a la hora del Ángelus de cada 15 de septiembre, en un oficio que acoge la ofrenda de cera y de un ramo de flores por parte del alcalde de León.