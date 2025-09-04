La Diputación y las Asociaciones Ganaderas ratifican la colaboración para la 36 Exposición Internacional de Ganado Puro en Salamaq25

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, acompañado de los diputados de Salamaq y Agricultura y Ganadería, Santiago Castañeda y José Roque, respectivamente, han ratificado junto a seis asociaciones ganaderas, el convenio de colaboración para la celebración de la Exposición Internacional de Ganado Puro 2025.

En esta 36 edición, la Diputación de Salamanca aporta 291.000 euros para la realización de los concursos morfológicos de las diferentes razas, la exposición de animales selectos, subastas oficiales y otras actividades de divulgación y promoción de la ganadería.

Este acto se ha convertido en todo un “clásico” en la antesala de la inauguración de Salamaq, el mayor escaparate agroganadero de España.

Por este motivo el presidente de la Diputación Javier Iglesias acompañado por los representantes de las asociaciones ganaderas (CONABA: Confederación Nacional Blonde de Aquitania - Jaime Ruiz Serrano-, Asociación Nacional de Criadores de Ganado de Vacuno de Raza Morucha –Luis Ángel Cabezas-, Federación Nacional de Limusín –Javier García Calvillo-, UCHAE: Unión de Criadores de Ganado Vacuno selecto de Raza Charolesa de España –Roberto Tabernero Martín-, Asociación Nacional de Charolés –Juan Diego Bonilla Galán- y RFEAGAS: La Real Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto –José Luis Urquijo y Narváez-) ha agradecido la colaboración con las asociaciones de referencia en el sector ganadero.

“Salamaq 2025 vuelve una edición más a poner en valor el campo y a los ganaderos, y esta colaboración con las asociaciones otorga a los ejemplares de vacuno un sello de calidad que han convertido la exposición ganadera de Salamaq en referencia imprescindible del sector en el Sur de Europa”, ha asegurado Javier Iglesias

Aunque el vacuno es, sin duda, la especie estrella de la feria (1.010 cabezas de ganado bovino), La Exposición Ganadera de Salamaq también contará con ejemplares de ovino (337), en porcino, 47 de ibérico y 2 de duroc, 30 en caprino; en equino, 32 de 7 razas, y la asnal zamorano-leonesa.

Este año como novedad, varias asociaciones ganaderas promocionarán sus productos en los foodtrucks del bulevar, donde el público podrá degustar hamburguesa de potro y otros productos de vacuno por primera vez.

Salamaq 2025 acogerá además los Concursos Nacionales de las razas Limusina, Charolesa, Blonde, y las subastas nacionales de vacuno selecto el lunes 8.

El presidente ha agradecido “a las asociaciones ganaderas su compromiso, a los profesionales su esfuerzo diario y a la sociedad salmantina su confianza en el campo”. Y ha reiterado que la Diputación “seguirá haciendo lo posible y lo imposible para que agricultores y ganaderos tengan la feria más completa de España a la puerta de casa, proyectando la excelencia de Salamanca al mapa ganadero internacional”.