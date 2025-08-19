La Diputación de Salamanca colabora en el dispositivo de ayuda al sector ganadero afectado por los incendios forestales en la provincia

La Diputación de Salamanca colaborará en el dispositivo especial impulsado por las organizaciones agrarias para auxiliar a los ganaderos de la provincia que se han visto afectados por los incendios forestales que en los últimos días han devastado varias zonas de la provincia.

Numerosos ganaderos han perdido el alimento para su ganado, así como instalaciones y medios de producción, lo que ha provocado importantes daños materiales y económicos. Con el objetivo de paliar las consecuencias de esta grave situación, las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA se han puesto en contacto con el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, para coordinar un plan de apoyo al sector.

De este modo, las organizaciones agrarias se encargarán de organizar y coordinar un reparto de emergencia de alpacas a los ganaderos afectados, gestionando además las líneas de ayuda necesarias, mientras que la Diputación de Salamanca financiará íntegramente el transporte del mismo. “Ellos son quienes mejor conocen el territorio y quienes pueden garantizar que la ayuda llegue de forma ágil y eficaz allí donde más se necesita”, destacó el presidente de la Diputación, javier Iglesias.

Se trata de una acción de emergencia, que ya se llevó a cabo con éxito tras el incendio que se originó en San Felices de los Gallegos y que afectó también al sector ganadero, permitiendo entonces dar una respuesta a las necesidades de alimento de los ganaderos.

Javier Iglesias subrayó, además, la importancia estratégica del sector ganadero para la provincia de Salamanca, recordando que es uno de los principales motores económicos, sociales y culturales del medio rural. “Estamos al lado de nuestros ganaderos, apoyando su trabajo y ayudándoles en estos momentos tan complicados”, concluyó.