La Diputación de Salamanca homenajea en Buenos Aires a los expresidentes de la Casa de Salamanca y a los salmantinos residentes en Argentina

La Diputación de Salamanca celebró en Buenos Aires el acto institucional más destacado de su visita oficial a Argentina. Un encuentro cargado de emoción y gratitud en el que el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, y el presidente de la Casa de Salamanca en buenos Aires, Rubén M. Gomez, hicieron entrega de placas de reconocimiento a quienes han mantenido viva la presencia de Salamanca al otro lado del Atlántico.

Durante el acto, fueron homenajeados los expresidentes de la Casa de Salamanca en Buenos Aires, Joaquín Miguel Rebollo y Lorenzo Lucas González, como muestra del agradecimiento de toda la provincia por su labor durante décadas al frente de la institución.

Asimismo, se realizó un reconocimiento especial a varios salmantinos oriundos, nacidos en la provincia y residentes en la capital argentina, quienes recibieron una distinción por su trayectoria y por seguir manteniendo un fuerte vínculo emocional y cultural con su tierra de origen.

El presidente de la Diputación, Javier Iglesias, clausuró el encuentro poniendo en valor la fuerza de las raíces y el papel esencial que desempeñan las comunidades salmantinas en el exterior: “Volver a Buenos Aires es mucho más que cruzar un océano, porque donde hay un salmantino, hay un pedacito de nuestra tierra. Salamanca no se mide en kilómetros, se mide en raíces. Y las vuestras son profundas y fuertes, incluso lejos de casa”.

Iglesias recordó que la Diputación es “la casa común de todos los municipios” y subrayó que también los salmantinos que viven fuera forman parte de ella. Tuvo palabras de agradecimiento hacia los expresidentes y hacia los salmantinos reconocidos:

“Gracias por sostener la llama cuando el viento soplaba fuerte. Gracias por unir generaciones, por demostrar que las raíces no entienden de distancia ni de tiempo. Este homenaje no es un gesto simbólico, es una deuda de gratitud”.

El presidente destacó que la Casa de Salamanca en Buenos Aires “sigue siendo un punto de encuentro, de identidad y de memoria para miles de familias” y afirmó que la institución provincial seguirá trabajando para estrechar lazos con los centros salmantinos en el exterior.

El acto concluyó con el compromiso de la Diputación de continuar acompañando y reconociendo a los salmantinos que, desde diferentes rincones del mundo, mantienen vivo el nombre y la esencia de la provincia.