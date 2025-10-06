La Diputación de Salamanca reafirma su compromiso con el talento y el emprendimiento en la presentación de su participación en Startup Olé 2025

La Diputación de Salamanca participará de forma activa en la duodécima edición de Startup Olé, que se celebrará en la capital salmantina del 15 al 17 de octubre de 2025 en el Palacio de Congresos y en la Universidad de Salamanca, y que se ha consolidado como uno de los eventos de emprendimiento y networking de referencia.

El presidente de la Diputación, Javier Iglesias, junto con el CEO de Startup Olé, Emilio Corchado, presentó esta colaboración subrayando la importancia de apostar por el talento y el futuro de la provincia. Javier Iglesias destacó que “Startup Olé es una oportunidad única para demostrar que en el medio rural también hay innovación, hay talento y hay futuro. Desde la Diputación trabajamos para que nuestros jóvenes puedan desarrollar aquí su proyecto de vida, con herramientas concretas que se transforman en empleo y oportunidades”.

Por su parte, Emilio Corchado, agradeció la participación en este evento de proyección internacional de Salamanca y su provincia porque “Startup Olé hará que Salamanca sea la capital internacional del emprendimiento y la innovación tecnológica”.

La Diputación tendrá una presencia destacada en la feria, con un stand propio con zona de reuniones, en el que se dará visibilidad a los programas provinciales de apoyo al emprendimiento y a las empresas vinculadas a ellos. Además, la institución provincial participará en dos mesas redondas sobre innovación y desarrollo local y sobre el papel de las administraciones públicas.

El presidente recordó que la apuesta por el talento se refleja en programas consolidados, como la Estrategia de Empleo, creada en 2014 y dotada en su nueva convocatoria con 4,5 millones de euros, que combina el apoyo al autoempleo con el fomento del empleo en pymes. También recordó el apoyo a los viveros de empresas de Béjar, Ciudad Rodrigo y Peñaranda de Bracamonte, con 60.000 euros anuales, que actúan como semilleros de proyectos. Y los Premios Emprendedores de la Diputación, dotados este año con 12.000 euros, que reconocen e impulsan iniciativas empresariales innovadoras que contribuyen a fijar población en el ámbito rural.