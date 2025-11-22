La Junta de Castilla y León declara dos días de luto en señal de duelo por los fallecidos en un accidente minero en Cangas del Narcea, Asturias

La Junta de Castilla y León declara dos días de luto en señal de duelo por la muerte de dos mineros en el accidente ocurrido en una explotación ubicada en Cangas del Narcea, Asturias, uno de ellos residente en la comarca leonesa de Laciana. De esta manera, el Gobierno de Castilla y León muestra el respeto de la Comunidad y su solidaridad con las víctimas y sus allegados.

El presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha trasladado el profundo sentir de Castilla y León ante esta terrible tragedia, y todo el cariño a las familias, compañeros y amigos de los mineros fallecidos.

La Junta de Castilla y León ha estado en permanente coordinación con el Principado de Asturias a quien agradece su intervención, así como a todos los servicios de emergencias que han participado en las labores de rescate y atención.