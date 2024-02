El diputado socialista acusado de hasta cinco delitos de violencia sobre la mujer dimite de todos sus cargos

El socialista Ángel Hernández, número tres del PSOE de Luis Tudanca en las Cortes de Castilla y León, ha dimitido este miércoles de todos su cargos, tanto públicos como orgánicos, entre los que se encuentran el acto de procurador en el Parlamento autonómico y la secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista, además de su puesto como vocal en la Comisión Ejecutiva Autonómica del partido del puño y la rosa en la Comunidad, después de ser detenido por un presunto caso de violencia de género contra su pareja, una policía nacional, a la que acosó y amenazó en su casa.

Hernández fue arrestado por presuntamente acosar y golpear la puerta de la residencia de su pareja en Soria, a la que, según testigos, llamó ¡zorra! y conminó a que le abriera la puerta mientras la aporreaba, llegó incluso a encararse con los agentes que le detuvieron, a los que llegó a decir que no le podían detener porque es aforado y que conocía a amigos a los que iba a llamar para enviaran a estos agentes a Melilla a trabajar.

Tras ser atendido también en el Hospital de Soria por su estado alterado, fue puesto en libertad horas después acusado de hasta cinco delitos: amenazas, acoso, coacciones y maltrato en el ámbito de la violencia sobre la mujer además de por atentado y resistencia ante los agentes de la seguridad, según instruyó el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Soria.

Tras conocerse los hechos, el PSOE decidía suspender de forma cautelar la militancia de Hernández en el partido, y el secretario regional, Luis Tudanca, sin decirlo expresamente, pedía al todavía secretario general del Grupo Socialista en las Cortes que debido a la gravedad de los hechos debía dimitir de todos su cargos porque de no hacerlo sería el propio PSOE el que tomaría esa decisión.

Una advertencia que ha surtido efecto, ya que Hernández ha hecho caso a Tudanca y ha dejado todos sus cargos, no sin antes tratar de excusarse al asegurar en un comunicado que a lo largo de su vida siempre ha tratado de actuar con ejemplaridad en su vida tanto pública como privada asumiendo toda la responsabilidad de sus cargos que ha representado en distintas instituciones.

"Están siendo unos días muy complicados en los personal, y para evitar hacer daño al partido y su proyecto para esta Comunidad anuncio mi dimisión irrevocable de todos los cargos públicos y orgánicos que ostento", asegura el dirigente socialista, quien ha perdido ya con ello su condición de aforado ante la Justicia.

Asimismo, señala que ha solicitado también su baja como afiliado del PSOE, ha dado las gracias a sus compañeros por la labor que realizan en la provincia de Soria, a quienes has trasladado que su compromiso para con los sorianos se mantiene firme y fuerte como el primer día y que seguirá trabajando por esta tierra desde el ámbito de la vida que le toque a partir de ahora, y ha agradecido también las "numerosas" muestras de apoyo públicas y privadas que ha recibido mientras ha pedido "respeto" a la causa judicial abierta contra él.

La soriana Judith Villar, que iba de número dos en la lista de las elecciones por Soria, será quien sustituya con toda probabilidad a Hernández en las Cortes, aunque ahora Tudanca deberá nombrar a un nuevo secretario general para el Grupo Parlamentario.

Villar ya fue procuradora en las Cortes de Castilla y León en la pasada legislatura y concurrió como número dos en las elecciones autonómicas de 2022 pero la fuerte irrupción de la formación Soria Ya en las Cortes, con tres procuradores y el 42 por ciento de los votos, dejó al PSOE sin su segundo procurador en la Cámara autonómica.

Tweet de Ángel Hernández: "Yo me planto contra la violencia machista" @angelherma @angelherma

Activo en redes sociales contra el machismo

Ángel Hernández es una persona muy activa en la red social "X", antigua Twitter, que suele utilizar de manera habitual para dar a conocer sus intervenciones y posturas en diferentes temas de actualidad, pero también y sobre todo para denunciar activamente el machismo y la violencia de género, como lo demuestran sus publicaciones a lo largo de los años. En sus mensajes, expresaba su firme postura en su contra, con mensajes como: "YO ME PLANTO contra la Violencia Machista!!!", dejando claro su compromiso en la lucha contra esta problemática.

En sus publicaciones, Hernández no dudaba en denunciar cualquier tipo de negación o minimización de la violencia machista, como se evidencia en otro de sus tweets: "Negar la existencia de la violencia machista, coaccionar a las mujeres que deciden abortar, promover la xenofobia… ¿Qué va a ser lo siguiente?", preguntaba, para luego dirigirse de nuevo a la oposición y afirmar que "puede parecer que hablamos de la ultraderecha", pero el propio PP tendría el mismo discurso.

Y en otros tuits también se refería a la violencia de género como instrumento político, señalando directamente a las Cortes de Castilla y León y a Vox, en alusión a un minuto de silencio que se celebró en las puertas del Parlamento regional por una mujer asesinada por su pareja: "Yo he guardado el minuto de silencio por una nueva víctima de violencia de género, de violencia machista. Por el mero hecho de ser mujer. Me avergüenza este tweet. Me avergüenza el uso de esta institución. Me avergüenzan los grupos políticos que les gusta este mensaje", en referencia a la postura de Vox en este caso.

Unos mensajes de los que se han hecho eco desde la formación conservadora, cuando el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, aseguraba al conocerse la noticia que Hernández "no merece" un juicio justo por "hipócrita"

"Condeno rotundamente toda forma de violencia. Por supuesto también la que se ejerce contra las mujeres", escribía García Gallardo en su perfil personal de "X", donde añadía que espera que la pareja de Ángel "sea protegida de cualquier tipo de agresión".

Este caso de violencia de género se colaba también en el Pleno de las Cortes celebrado este martes, con el escaño de Hernández vacío, en el cara a cara ya con el cara a cara entre el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el portavoz socialista, Luis Tudanca, después de que este último preguntara al jefe del Ejecutivo si la Junta está dando una buena imagen de Castilla y León.

«Vaya día para hacer esta pregunta, pensaba que no iba a hacerla», decía Mañueco en alusión al suceso que ha salpicado al procurador socialista soriano, al tiempo que aprovechaba para condenar cualquier caso de malos tratos y reafirmar que la Junta «está con las mujeres».

Tudanca, por su parte, reconocía que el de ayer ha sido un mal día para el PSOE y para él por lo sucedido con el secretario de su Grupo Parlamentario, pero defendía la «ejemplaridad» de su partido a la hora de tomar medidas contra la violencia machista, y criticaba a Mañueco que haya metido a Vox en el Gobierno, «al zorro a cuidar de las gallinas», según decía. «No somos lo mismo y lecciones, ninguna», afirmaba.