Dos heridos por arma blanca, uno grave, en una agresión en La Pola de Gordón (León)

Dos hombres de 52 y 54 años han resultado heridos por arma blanca, uno de gravedad, en una agresión ocurrida esta madrugada en la localidad leonesa de La Pola de Gordón, según ha informado en su web el servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El incidente se ha registrado en torno a las 00.34 horas de este jueves 16 de octubre en la calle Capitán Lozano y una llamada ha alertado al centro de emergencias de que dos personas habían sido atacadas con un cuchillo y requerían asistencia sanitaria urgente.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil (COS) de León y personal sanitario de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó una UVI móvil, dos ambulancias de soporte vital básico y un equipo médico del centro de salud de La Pola de Gordón.

Los sanitarios atendieron en el lugar de los hechos a dos hombres de 52 y 54 años, que fueron trasladados al Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE). Uno de ellos fue evacuado en ambulancia de soporte vital básico acompañado por un médico, mientras que el otro fue trasladado en la UVI móvil debido a la gravedad de sus heridas, informa Efe.