Evacúan tres pueblos de Palencia y confinan Guardo por el incendio de Canalejas en León

Las localidades palentinas de Villalba de Guardo, Fresno del Río y Mantinos han sido evacuadas por prevención a causa del incendio forestal de Canalejas (Almanza) activo desde ayer por la tarde en la provincia de León y que también ha obligado a confinar la localidad de Guardo, con más de 5.500 habitantes.

El CECOPI ha informado esta tarde de la evacuación de estos tres pueblos, en los que viven más de 550 personas, de forma preventiva a causa del incendio forestal que avanza desde la provincia vecina.

Los evacuados están siendo trasladados al pabellón polideportivo de Saldaña, aunque desde el ayuntamiento están barajando habilitar también el pabellón del colegio Villa y Tierra para atender a toda la gente que está llegando, según ha explicado a EFE el alcalde, Adolfo Palacios.

Por otra parte, Protección Civil ha enviado una alerta a los vecinos de la localidad minera de Guardo, en la que viven más de 5.500 personas, ante la gravedad de la situación, pidiéndoles que no salgan de sus casas, que se abandone toda actividad en el monte y que se evite el tránsito por caminos y senderos, siguiendo en todo momento las instrucciones de las autoridades.

El alcalde de Guardo, Juan Jesús Blanco, ha trasladado a EFE la preocupación por una situación cada vez mas desesperante por el intenso humo que dificulta la respiración y por el miedo ante la evolución del incendio forestal de Canalejas que se inició el sábado por la tarde en el municipio leones de Almanza.

De hecho, uno de los puntos más preocupantes en la localidad es el polígono industrial, donde brigadas forestales y bomberos de Palencia están intentando defender las instalaciones de las llamas.

El incendio de Canalejas avanzó en la tarde del sábado hacia la provincia de Palencia obligando a desalojar Carbaño de Arriba, Carbaño de Abajo y San Pedro de Cansoles, desde donde fueron evacuadas 60 personas, la mitad realojadas con familiares en pueblos vecinos y 25 en el Polideportivo de Guardo.