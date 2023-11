El PP expulsa y reclama el acta a la concejal segoviana que pide "un tiro en la nuca" a Sánchez

El Partido Popular de Castilla y León actúa de forma contundente ante cualquier ataque o agresión física y verbal que se produzca fuera de tono ante la situación que se está viviendo en España tras la investidura de Sánchez para frenar que la cosa se pueda ir de las manos.

Así, esta tarde ha anunciado que abrirá un expediente de expulsión del partido a Laura del Río y pedirá que deje su acta de concejala en el municipio de Gomezserracín por pedir “un tiro en la nuca” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En tal sentido, el PP afirma que rechaza y condena “todo tipo de violencia y no permitiremos amenazas de ningún tipo”. “Seremos contundentes contra quienes las realicen, sea quien sea. Abriremos expediente de expulsión del PP a Laura del Río de forma inmediata y pedimos que deje su acta de concejal”, explica.

El PSOE de Segovia había informado hoy que ha presentado una denuncia contra la exalcaldesa y concejala de la localidad de Gomezserracín Laura del Río por manifestar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “se merece un tiro en la nuca”.

En su cuenta de X, antes twiter, el partido informa de estas manifestaciones de la concejala, cuarta en la candidatura que presentó el Partido Popular en las elecciones municipales de mayo de 2023, y exige que sea cesada del cargo.

También, acompaña el mensaje colocado por Laura de Río en su cuenta de facebook en el que afirma que no la importa que puedan bloquear su perfil. “Alguien está pensando que no hay mayor hijo de la gran putísima que el que está en funciones hasta el jueves”. “Un tiro en la nuca se merece… ya lo he dicho”, es el texto escrito y objeto de a denuncia por parte del PSOE.