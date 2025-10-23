El Festival de Exaltación del Botillo de Bembibre (León) recibe la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional

El Festival de Exaltación del Botillo, que se celebra en la localidad leonesa de Bembibre, en la comarca del Bierzo, recibió la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional que otorga la Secretaría de Estado de Turismo, después de que la solicitud presentada por el Ayuntamiento del municipio cumpliera con todos los requisitos establecidos en la orden ministerial que regula las distinciones.

La secretaria de Estado, Rosario Sánchez, destacó que este reconocimiento al Festival de Exaltación del Botillo supone “un importante estímulo a la oferta turística de la localidad de Bembibre y de toda la comarca, proyectando su imagen exterior más allá del ámbito nacional”.

El Festival de Exaltación del Botillo se celebra desde el año 1973 para dar a conocer el embutido más popular de la gastronomía berciana y a lo largo de los años ha incorporado elementos culturales en torno a la celebración hasta convertirse en una cita de gran interés turístico, cultural y gastronómico.

La celebración, que en 2008 recibió recibido la distinción como Fiesta de Interés Turístico Nacional, se acompañó desde sus inicios de actos culturales, hasta que en 1984 se organizó la I Semana Cultural en torno al festival, mientras que el año 2000 se incorporó la I Feria Agroalimentaria de la Villa de Bembibre, que sirve de muestra de los productos y marcas con denominación de origen berciana.

Con la declaración del Festival de Exaltación del Botillo son ya 87 las fiestas populares de España declaradas como Fiestas de Interés Turístico Internacional, once de ellas en Castilla y León.