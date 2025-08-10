El fuego mantiene en alerta a varias comarcas leonesas

La situación de los incendios de León mantienen en alerta a muchas comarcas de la provincia tras elevar en la noche de ayer el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (INFOCAL) el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en los incendios de Llamas de la Cabrera y Yeres, por el riesgo para la población e infraestructuras importantes, mientras que otros tres siguen en nivel 1 en Fasgar, Orallo y Sésamo.

En el de Yeres donde las llamas amenazan Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, se han cortado los accesos a este entorno paisajístico para facilitar el trabajo del operativo contra incendios y evitar posibles riesgos a la población.

Además, se ha tenido que desalojar a una treintena de vecinos de la localidad. Algunos han sido alojados en un hotel del pueblo vecino de Puente de Domingo Flórez mientras que otros se han acomodado en casas de familiares y amigos.

Una alerta que obligó a última hora de la tarde de ayer a desplegar a efectivos del V Batallón de la Unidad Militar de Emergencias(UME) con sede en León en los dos incendios, 20 militares y ocho vehículos en Llamas de la Cabrera, y otros 18 militares y siete vehículos en Yeres.

La complicada situación obligó a la reunión, a última hora del sábado, del Centro de Coordinación Operativa Integrado Provincial (Cecopi) con la presencia de todas las administraciones con competencia en la extinción de incendios.

Una noche dura para las decenas de medios terrestres que en plena ola de calor están sofocando las llamas de estos incendios y que con las primeras horas de luz han vuelto a contar con la colaboración de algunos medios aéreos.

El incendio de Llamas iniciado el pasado viernes es el que asume en estos momentos más medios con un total de 27, integrado por dos técnicos, siete agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, una autobomba, un bulldozer, siete brigadas helitransportadas, y los militares de la UME.

Los medios de extinción de la UME han atacado por la noche el flanco izquierdo del incendio, controlando el mismo y neutralizando cualquier reproducción, manteniendo vigilancia con un dron aéreo y empleando fuego técnico para consolidar el flanco asignado.

Los técnicos investigan una causa probable del incendio iniciado en la tarde del pasado miércoles.

Por su parte, en el incendio de Yeres, perteneciente al término municipal de Puente Domingo Flórez, trabajan 23 medios aéreos apoyados por un helicóptero y militares de la UME que se encuentran en tres sectores diferentes del incendio próximos a la población, monitorizando el avance de las llamas con drones aéreos.

Por su parte, ha mejorado la situación en los incendios de Orallo (Villablino) y Fasgar (Murias de Paredes), que se iniciaron al parecer a causa de los numerosos rayos que se registraron en la tarde del viernes en forma de tormentas secas en las comarcas leonesas de Babia y Laciana, y en donde se despliegan 13 y 7 medios, respectivamente.

El último incendio en el que se activó el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1, es el localizado en Sésamo, perteneciente al Ayuntamiento de Vega de Espinareda, en el que trabajan en estos momentos en el terreno un total de siete medios, incluidos dos aéreos que se tuvieron que desplegar en la tarde de ayer.

No son estos los únicos incendios que sufre la provincia leonesa en estos momentos, ya que se encuentran activos otros tres en Cabañas de Dornilla, Anllares del Sil, y Filiel , todos ellos en la comarca de El Bierzo las más afectada, mientras otro está ya controlado en el término municipal de la capital leonesa