La Fundación Duques de Soria comienza sus programas de inmersión lingüística y cultural para jóvenes de Italia, EE.UU. y Egipto

El Centro Internacional Antonio Machado, de la Fundación Duques de Soria de Ciencia y Cultura Hispánica (CIAM-FDS) comenzará en este mes de marzo los cursos de lengua y cultura española para extranjeros que traerán a Soria grupos de jóvenes alumnos de universidades de distintos lugares de Estados Unidos, así como de Italia y Egipto. Los alumnos desarrollarán durante su estancia en Soria un intenso programa de formación tanto en lengua como en cultura española.

El primero de los cursos está previsto que comience el 15 de marzo y será con jóvenes procedentes del Lincoln School (Providence, Rhode Island). Entre el 22 y el 30 de marzo llega el turno a los alumnos del centro escolar AWTY International School (Houston, Texas). Ambos cursos se organizan en colaboración con World Leadership School, entidad especializada en la organización de viajes internacionales enfocados en el desarrollo del liderazgo entre las nuevas generaciones.

En el mes de abril, entre los días 1 y 8, se desarrollará el viaje de estudios de los alumnos del Liceo Da Vinci de Bolonia (Italia) y entre el 23 de este mismo mes y el 3 de mayo se celebrará el “Curso de la lengua de la vid y el vino: terminología y traducción” en el que participarán los estudiantes de la Università degli studi di Udine (Italia). Desde el 23 de mayo al 9 de julio tendrá lugar uno de los cursos más emblemáticos del CIAM y que viene celebrándose desde hace nueve años. Se trata del programa de “Study Abroad en Soria” que se desarrolla con Colorado College (EE.UU.) y en el que participan anualmente 40 alumnos.

Después, entre el 6 y el 26 de julio, comenzará el curso “Literature, History, Art and Culture in Soria” para alumnos de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY). La participación de jóvenes norteamericanos culmina con el curso “The Spanish Education Abroad Program in Soria” organizado con la University of Nebraska Omaha entre el 5 de julio y el 9 de agosto. También en el mes de julio, entre los días 8 y 21, tendrá lugar el programa “Español en acción y en la naturaleza: curso de verano para adolescentes” en el que participan alumnos de secundaria del Istituto Sacra Famiglia de Cremona (Italia) y de otras escuelas italianas.

Además, del 19 de julio al 2 de agosto, se desarrollará en colaboración con la Asociación de Hispanistas de Egipto, el “programa de perfeccionamiento de la conversación en español: del oído al habla”, que empezó su andadura en 2014, y está destinado a estudiantes universitarios egipcios que cursan Filología Hispánica, y finalmente, del 04 al 08 de agosto se impartirán dos cursos de actualización, uno didáctica y el otro literaria, para profesores de español como lengua extranjera, que cuentan con el apoyo de la Junta de Castilla y León.

Esta programación, según afirma Rafael Benjumea, presidente de la Fundación Duques de Soria: “muestra el compromiso de la Fundación y el trabajo incansable del CIAM por contribuir a un mejor conocimiento de la cultura y la lengua española además de aportar valor a Soria y su provincia convirtiéndola en un destino cultural relevante”.

Todos los cursos de lengua y cultura que se imparten en el CIAM están acreditados por el Instituto Cervantes y recogen y continúan la trayectoria y la aportación de la Fundación Duques de Soria al Hispanismo en el mundo.