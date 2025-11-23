Cultura
Gael Chamorro Iglesias y Zihao Zou, ganadores del 29º Premio Infantil de Piano Santa Cecilia – Premio Hazen
El certamen, organizado por la Fundación Don Juan de Borbón, ha tenido lugar este fin de semana en el Conservatorio de Música de Segovia
La Fundación Don Juan de Borbón, adscrita al Ayuntamiento de Segovia, ha anunciado hoy los nombres de los ganadores de la vigésimo novena edición del Premio Infantil de Piano Santa Cecilia – Premio Hazen. Se trata de un concurso que busca impulsar la formación y el crecimiento artístico de las nuevas generaciones de pianistas.
En esta convocatoria, 25 intérpretes —doce en la categoría infantil y trece en la juvenil— han representado a provincias como Badajoz, Madrid, Alicante, Málaga, Toledo, Valencia, Vizcaya, Segovia, Lugo y Barcelona. Tras la fase eliminatoria, nueve concursantes lograron acceder a la final.
El certamen no solo ha permitido apreciar el talento de los jóvenes pianistas, sino que también ha fomentado la convivencia y el intercambio artístico entre participantes de distintas edades y procedencias, consolidándose como una cita de referencia en el ámbito musical juvenil y en la difusión de los valores culturales.
Además de Luciano González, el jurado ha estado integrado por los pianistas Alberto Rosado, Gustavo Díaz Jerez, Paula Coronas y Teresa Cantalejo, quien ha ejercido como secretaria. Tras la deliberación, se han concedido los siguientes galardones:
Categoría Juvenil (12 a 14 años)
Primer premio:
Gael Chamorro Iglesias
Premiado con 700 euros, diploma, un bono para material didáctico proporcionado por Hazen, dos conciertos en 2025 en el 51 MUSEG – Festival Musical de Segovia y en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid), y una beca de Trinity College London.
Segundo premio:
Iván Pérez de la Campa Premiado con 550 euros, diploma y un bono Hazen para material didáctico.
Tercer premio:
Ex aequo
Joan Esteban Sandoval Díaz y Avtandili Tchiokadze-Tigishvili Premiado con 300 euros, diploma y un bono Hazen para material didáctico.
Categoría Infantil (hasta 11 años)
Primer premio:
Zihao Zou Con una dotación de 550 euros, diploma, bono de material didáctico otorgado por Hazen y dos conciertos en 2025 en el 51 MUSEG – Festival Musical de Segovia y en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid).
Segundo premio:
Yon Aguirre Janssen Premiado con 400 euros, diploma y el bono Hazen para material didáctico.
Tercer premio:
Elune Iricibar Segovia Dotado con 200 euros, diploma y el bono Hazen para material didáctico.
Mención del jurado:
Antonio Carmona Eisman
Olivia Caravana Martínez
Premiados con diploma
Otros premios especiales
Mejor Intérprete de Música Española:
Zihao Zou Galardonado con 300 euros, diploma, un bono de material didáctico de Hazen y dos conciertos en 2025 en el 51 MUSEG – Festival Musical de Segovia y en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid).
Mejor Intérprete de Música Contemporánea:
Elune Iricibar Segovia Dotado con 300 euros, diploma, un bono para material didáctico de Hazen y dos conciertos en 2025 en los mismos escenarios.
Acto de entrega de premios
La ceremonia de entrega de premios, celebrada a las 13:30 horas en el auditorio del Conservatorio de Música, ha contado con la presencia del alcalde y presidente de la Fundación Don Juan de Borbón, don José Mazarías, junto a diversos patronos y representantes institucionales. También han asistido los patrocinadores del certamen, entre ellos Félix Hazen, en representación de la Casa Hazen de Pianos y Yamaha España, así como Rocío Ruiz, del Restaurante José María, y Rosa Eva García, de los apartamentos El Mirador del Alcázar, quienes han mostrado su apoyo y compromiso con el impulso del talento musical en edades tempranas.
Colaboraciones
Además del apoyo del Ayuntamiento de Segovia, el certamen cuenta con el patrocinio de la casa de pianos Hazen y Yamaha España, que contribuyen a la dotación económica de los premios y a la producción del concurso y de los conciertos de los premiados.
Asimismo, colaboran diversas instituciones y empresas, como Trinity College London, el Restaurante José María y los apartamentos turísticos El Mirador del Alcázar. La Fundación Don Juan de Borbón agradece también el respaldo de la Diputación Provincial de Segovia y de la Fundación Caja Rural de Segovia, cuya implicación hace posible que el certamen siga siendo un referente musical para las nuevas generaciones
✕
Accede a tu cuenta para comentar