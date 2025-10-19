Muere una mujer tras la explosión e incendio de una casa en Villar del Río (Soria)

Una mujer ha fallecido este domingo por la tarde como consecuencia de la explosión y el posterior incendio registrados en una casa de dos pisos situada en una plaza de Villar del Río (Soria).

El cuerpo de la mujer, que al parecer residía en la vivienda siniestrada, ha sido recuperado de los escombros por una dotación de bomberos desplazada desde el parque de Ágreda, han informado fuentes del servicio Emergencias 1-1-2 Castilla y León.

La asistencias sanitarias han confirmado el fallecimiento de la mujer, cuya identidad y edad no han trascendido.

Testigos presenciales alertaron sobre las 17,30 horas de una fuerte explosión y posterior fuego en la vivienda, situada en una plaza pero aislada.