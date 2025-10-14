La Junta abre una consulta al sector para buscar nuevas ideas que den repuesta a los principales retos de las carreteras autonómicas

La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha un proceso de consulta pública para recoger ideas y propuestas del sector que puedan aplicarse en la mejora de las carreteras autonómicas. Con esta iniciativa, la Administración autonómica abre un espacio de diálogo y colaboración con empresas, centros tecnológicos y profesionales, con el fin de conocer de primera mano las soluciones más avanzadas en el ámbito de la movilidad y la conservación de infraestructuras.

El objetivo de esta consulta preliminar del mercado es explorar nuevas tecnologías, materiales y sistemas de gestión que puedan aplicarse a la red autonómica de carreteras. Se trata de una fase previa a futuras contrataciones, que permitirá a la Junta evaluar el potencial de las ideas presentadas y planificar futuras actuaciones basadas en la innovación y la mejora del servicio público.

La consulta estará abierta desde el 14 de octubre de 2025 hasta el 16 de febrero de 2026, y podrán participar todas aquellas entidades interesadas en aportar soluciones técnicas, prácticas o tecnológicas. La presentación de propuestas se realizará a través de un formulario disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Además del formulario, las entidades podrán adjuntar documentación complementaria —como descripciones técnicas, esquemas, imágenes o vídeos— que ayuden a explicar y valorar mejor cada propuesta. Cada participante podrá presentar ideas para uno o varios retos, en función de su ámbito de especialización.

Con esta consulta, la Junta “refuerza su compromiso con una gestión más abierta, participativa y moderna, que tiene en cuenta la experiencia y el conocimiento del sector para orientar sus decisiones futuras”. La colaboración con las empresas y agentes innovadores permitirá identificar soluciones que “mejoren la seguridad vial, reduzcan el impacto ambiental y optimicen el mantenimiento de las infraestructuras públicas”.