La Junta abre una consulta al sector tecnológico para diseñar un sistema de ordeño innovador para el ovino de Castilla y León

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, que dirige María González Corral, a través del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, ha puesto en marcha una consulta preliminar al mercado del proyecto ARISTECH, una iniciativa de Compra Pública de Innovación orientada a identificar ideas y capacidades que permitan desarrollar un sistema de ordeño innovador, automatizado y adaptado al sector ovino lechero.

La medida forma parte del Plan del Ovino y Caprino que impulsa la Junta de Castilla y León, cuyo objetivo es modernizar y fortalecer estos sectores estratégicos para la economía agroganadera de la Comunidad. El plan contempla diversas actuaciones orientadas a la mejora de la competitividad, la sostenibilidad y la incorporación de nuevas tecnologías en las explotaciones.

Castilla y León es la principal productora de leche de oveja de España, con el 52,7 % del total nacional, y líder en la elaboración de quesos, responsable de uno de cada tres quesos producidos en el país. Este liderazgo supone una oportunidad estratégica para impulsar la modernización de las explotaciones y avanzar en soluciones tecnológicas que contribuyan a reforzar la competitividad del sector.

Innovación al servicio del ovino lechero

El proyecto ARISTECH persigue el desarrollo de soluciones que permitan automatizar el proceso de ordeño mediante sistemas de apoyo que faciliten la colocación automatizada de pezoneras y la organización eficiente del trabajo en la sala de ordeño. También se valorará la integración de tecnologías basadas en inteligencia artificial para optimizar la planificación de tareas y la incorporación de sistemas de monitorización individual de la producción y del estado de salud del animal.

Estas líneas de trabajo sitúan a Castilla y León a la vanguardia de la innovación aplicada al ámbito agroganadero y refuerzan el compromiso de la Junta con la transformación tecnológica del medio rural.

Proceso abierto

La consulta preliminar al mercado constituye la primera fase del proceso de la compra pública de innovación. Su finalidad es abrir un diálogo con empresas tecnológicas, centros de investigación y universidades para conocer las posibilidades reales del mercado y orientar la futura licitación de soluciones innovadoras.

Para presentar los detalles del proyecto, ITACyL celebrará una jornada de lanzamiento el 28 de noviembre, a las 11:00 horas, en formato virtual, donde se explicarán los requisitos funcionales del reto y las condiciones de participación. El plazo para recibir propuestas permanecerá abierto durante un mes a partir de la publicación oficial de la convocatoria. Enlace a la inscripción a la jornada:https://www.survio.com/survey/d/Z5N9E4T7V8L6K4H3E

Con esta iniciativa, la Junta de Castilla y León reafirma su compromiso con la innovación y con el desarrollo tecnológico del sector agroganadero, promoviendo herramientas que permitan mejorar la eficiencia en las explotaciones y consolidar la posición de liderazgo de la comunidad en el ámbito del ovino lechero.