Anilson Soares, el leonés fallecido en Cangas, ya había perdido a un hermano en la mina

Fue en 2007 en el Pozo Calderón de Villablino

CANGAS DEL NARCEA (ASTURIAS), 21/11/2025.- La mina de Cangas del Narcea en la que este viernes han fallecido dos trabajadores a causa de un desprendimiento de materiales ha sido inspeccionada en varias ocasiones, la última de ellas ayer, jueves, según ha informado el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez. EFE/Paco Paredes
La mina de Cangas del Narcea fue inspeccionada varias veces, la última este juevesPACO PAREDESAgencia EFE
Anilson Soares, el minero leonés fallecido este pasado viernes en un accidente registrado en el interior de una mina en Cangas del Narcea (Asturias), ya había perdido en 2007 a un hermano, Adolfo, de 27 años, en un accidente acaecido en el Pozo Calderón, de la MSP, en Villablino (León).

Anilson Soares, de 42 años, era de origen caboverdiano, estaba casado y era padre de dos niños en edad escolar, según han informado a Efe fuentes cercanas al fallecido.

Las mismas fuentes han destacado de él su carácter afable, su experiencia y la terrible coincidencia de fallecer mientras trabajaba en el interior de una mina como ya le ocurrió en 2007 a su hermano Adolfo Soares a la edad de 27 años.

En su caso fue una vagoneta, en un movimiento imprevisto, que lo atrapó contra un arco de seguridad mientras se dirigía a la salida tras terminar su turno. El accidente en Cangas del Narcea en el que falleció este viernes su hermano Anilson se ha producido poco después de cumplirse dieciocho años de este primer suceso.

En ese siniestro ha fallecido otro minero, de 32 años y vecino de Cangas del Narcea, en el suroccidente asturiano, mientras que una tercera persona consiguió salir con vida por su propio pie.

El motivo, al parecer, ha sido un desprendimiento de materiales en torno a las cinco de la tarde de este pasado viernes, según han informado fuentes del Gobierno asturiano, del 1-1-2, de la Guardia Civil y de la Delegación del Gobierno.

