La Junta organiza el 26 de noviembre en Burgos la jornada ‘El medievo en femenino’

La Consejería de la Presidencia, que dirige Luis Miguel González Gago, a través de la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León, organiza la jornada ‘El medievo en femenino’, que tendrá lugar el próximo miércoles 26 de noviembre en la Facultad de Humanidades y Comunicación de la Universidad de Burgos.

Este encuentro se enmarca en la serie de actos académicos y de divulgación destinados a conmemorar los 800 años de la unión definitiva de los reinos de León y Castilla, alcanzada en 1230 bajo el reinado de Fernando III el Santo y considerada un acontecimiento clave en la construcción de la España moderna.

La iniciativa tiene como objetivo destacar la relevancia de las mujeres en la Edad Media, especialmente entre los siglos XII y XIII, cuyos liderazgos fueron determinantes en el proceso que culminó con la unificación estable de ambos territorios. Durante la jornada se abordará la importancia histórica, cultural y política de figuras como Berenguela la Grande, Leonor Plantagenet o Leonor de Castilla, así como de otras mujeres cuya influencia ha quedado, en ocasiones, relegada en la historiografía tradicional.

El encuentro reunirá a profesionales de la investigación que ofrecerán una mirada renovada a este periodo decisivo y se completará con un espacio de diálogo entre referentes actuales del siglo XXI que permitirá conectar las lecciones del pasado con los retos del presente.

La inauguración, prevista a las 10 horas, estará presidida por la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta, Mar Sancho, acompañada del vicerrector de Relaciones Institucionales, Cultura y Proyección Social de la Universidad de Burgos, Delfín Ortega Sánchez. A continuación, la catedrática de Historia Medieval de la Universidad de León, Gregoria Cavero Domínguez, impartirá la ponencia inaugural. La inscripción es gratuita y puede formalizarse en el enlace https://matricula.fundacionubu.com/producto/el-medievo-en-femenino/